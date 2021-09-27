Расистський скандал в українському хокеї набирає обертів

Про вчинок Андрія Денискіна знає вже вся хокейна спільнота

Нападник «Кременчука» Андрій Денискін чекає на покарання за образливий жест

Ганебна витівка хокеїста Андрія Денискіна в матчі четвертого туру Української ліги, коли він зобразив мавпу на адресу американського захисника «Донбасу» Джейла Смерека, набуває все більшого розголосу. Жест українця від акаунта World Hockey Report поширив гравець «Квебека» Ентоні Дюклер. Під дописом залишили коментарі інші гравці. Про це повідомляє Хокейна спільнота України.

Про расистський скандал вже знають у тому числі в Канаді та США. І не лише в Національній хокейній лізі, а й інших, у тому числі жіночих. Відео виклали сотні електронних ЗМІ.

У матчі «Кременчук» – «Донбас» (3:2) Денискін почистив перед американським гравцем команди суперників уявний банан і зробив вигляд, що їсть його. Гравця вилучили до кінця зустрічі, а його поведінку розглянуть під час засідання дисциплінарного комітету УХЛ.

У клубі вже наклали штрафні санкції на гравця, а сам Денискін публічно вибачився перед Смереком.