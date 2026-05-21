Усик озвучив скільки боїв проведе до завершення кар’єри

Святослав Василик
Олександр Усик: Для мене залишилося три поєдинки
фото: AP
Після бою з Верховеном українець планує ще два поєдинки

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що планує провести три бої до завершення своєї кар’єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Boxing Scene.

Що сказав Усик

Поєдинок Олександр Усик – Ріко Верховен відбудеться 23 травня у Єгипті. Боксерське шоу організують у Гізі біля знаменитих пірамід.

«Три бої, включно з поєдинком проти Верховена, і кінець. Це не на сто відсотків, але коли я скажу, що пішов на пенсію, то я не повернуся.

З Верховеном буде зовсім по-іншому. Але це буде відмінне шоу. Звичайно, це буде складний бій. Це нелегкий шлях. Неважливо, з ким я битимуся, я готовий на 100 відсотків. Він – гідний суперник», – розповів Усик.

Раніше WBC санкціонував добровільний захист українцем поясу організації у цьому бою. WBA, своєю чергою, дозволила українцю захищати свій чемпіонський титул. IBF дозволила зарахувати перемогу Усика як захист, але зробить пояс вакантним у разі поразки Олександра.

Крім титулу WBC, на кону поєдинку буде стояти другий титул – The Ring. Переможець поєдинку також отримає спеціальний пам’ятний пояс WBC «Король Нілу».

Свій останній бій Усик проводив у липні 2025 року, нокаутувавши у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа. Після цієї перемоги українець втретє у своїй кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу. Згодом Усик відмовився від титулу WBO і втратив звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Нагадаємо, тренер одного з найперспективніших українських боксерів Данила Лозана – Віктор Петриченко в ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів, які небезпеки можуть підстерігати Олександра Усика в його поєдинку проти Ріко Верховена і дав свій прогноз на бій.

