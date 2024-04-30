Збірна України здобула третю перемогу на чемпіонаті світу з хокею

1 травня Україна зіграє з Іспанією, а вже у п'ятницю, 3 травня, з Литвою

Чоловіча збірна України з хокею втретє перемогла на чемпіонаті світу у дивізіоні ІВ. У третьому турі «синьо-жовті» розгромили Китай – 8:0, повідомляє Федерація хокею України.

Раніше Україна здолала Естонію (8:0) та Нідерланди (4:0), закріпившись на першому місці у групі.

Третім суперником України став Китай, який на старті чемпіонату обіграв Нідерланди (3:0) та Іспанію (7:1). Перед світовою першістю «синьо-жовті» розгромили китайців у товариському матчі з рахунком 9:0.

Українці забезпечили собі комфортну перевагу вже у першому періоді. На старті матчу рахунок відкрив Ігор Мережко, а на відрізку з 10-ї до 14-ї хвилини «синьо-жовті» закинули одразу три шайби: відзначились Олександр Пересунько, Пилип Пангелов-Юлдашев та Олексій Ворона (у більшості).

На початку наступного періоду Віталій Лялька відправив п'яту шайбу у ворота Китаю. А перед другою великою перервою Пересунько оформив дубль після швидкої атаки.

Третій період Україна розпочала з сьомої шайби: у більшості дубль зробив Лялька. У середині 20-хвилинки Андрій Денискін зробив рахунок 8:0, а наприкінці відзначився також Ігор Мережко – 9:0.

Найрезультативнішими гравцями матчу стали Ігор Мережко, Олександр Пересунько та Віталій Лялька, які закинули по дві шайби.

Чемпіонат світу, дивізіон ІВ. Третій тур

Україна – Китай 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Україна здобула третю перемогу на чемпіонаті світу-2024 та продовжує очолювати таблицю. За підсумками третього туру зрівнятись з командою Христича за очками може Литва, яка зіграє проти Нідерландів.

Турнірна таблиця ЧС-2024: дивізіон ІВ

Україна – 9 очок (три матчі), 21:0 (різниця шайб)

Литва – 6 (2), 9:1

Китай – 6 (3), 10:10

Нідерланди – 0 (2), 0:7

Іспанія – 0 (2), 1:10

Естонія – 0 (2), 1:14

Зазначимо, 1 травня Україна зіграє з Іспанією, а вже у п'ятницю, 3 травня, з Литвою.

Нагадаємо, збірна України з хокею стартувала з перемоги на чемпіонаті світу у дивізіоні ІВ. У першому турі українці обіграли Естонію з рахунком 8:0.

Також збірна України здобула другу перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В. Українці обіграли Нідерланди з рахунком 4:0

До слова, юнацька збірна України з хокею (U18) посіла друге місце за підсумками чемпіонату світу-2024.