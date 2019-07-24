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    Усику не терпиться побитися з Вайлдером

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    Олександр Усик - Усику не терпиться побитися з Вайлдером
    Олександр Усик
    НП

    Український боксер заявив про готовність у будь-який момент битися за титул чемпіона WBC в надважкій вазі

    Колишній абсолютний чемпіон світу в важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) заявив про готовність битися за чемпіонський титул WBC в надважкій категорії з його володарем Деонтеєм Вайлдером (41-0-1, 40 КО). 

    «З ким з трійки Ф’юрі, Джошуа, Вайлдер я хотів би битися зараз? З Вайлдером, у нього є пояс. Мені не потрібно адаптуватися до надважкої ваги. Раніше я скидав кілограми, а зараз я в своїй вазі, в якій живу. Тренуюся так само, як і в важкій вазі», - передає слова Усика Sky News.

    Наразі Усик готується до дебютного бою в надважкій ваговій категорії. Він має відбутися 14 вересня. Суперником має бути камерунець Карлос Такам.

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