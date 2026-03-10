Головна Спорт Новини
Українські лижні акробати здобули три нагороди Кубка Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Українські лижні акробати здобули три нагороди Кубка Європи
Оксана Яцюк (по центру) виборола золото Кубка Європи
фото: ukrainefreestyle

Українці у Швейцарії здобули золото та два срібла

Українські лижні акробати тричі підіймалися на подіум Кубка Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Упродовж 7-8 березня 2026 року в швейцарському Айроло проходив етап Кубка Європи з фристайлу в дисципліні лижна акробатика. Участь у змаганнях брали й представники збірної України, зокрема учасниці XXV зимових Олімпійських ігор – Діана Яблонська, Неллі Попович та Оксана Яцюк.

За результатами двох змагальних днів українці тричі підіймалися на подіум.

Оксана Яцюк у фіналі першого змагального дня виконувала стрибок bFF (back Full Full) – подвійне сальто назад із двома гвинтами – зі складністю 3,150. Судді оцінили виступ в 78,75 бала, що дозволило спортсменці піднятися на першу сходинку п'єдесталу пошани.

Ще одна учасниця Олімпійських ігор 2026 Діана Яблонська стала срібною призеркою у другий день змагань. За свій фінальний стрибок bFF (back Full Full) вона отримала 82,81 бала.

Роман Бондарчук у фіналі продемонстрував стрибок bdFdF (back-Double Full-Double Full) – подвійне сальто назад із чотирма гвинтами (складність 3,900). Судді оцінили виступ українця в 99,45 бала, що дозволило атлету стати віцечемпіоном першого змагального дня.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
