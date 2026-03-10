Українські лижні акробати здобули три нагороди Кубка Європи
Українці у Швейцарії здобули золото та два срібла
Українські лижні акробати тричі підіймалися на подіум Кубка Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
Упродовж 7-8 березня 2026 року в швейцарському Айроло проходив етап Кубка Європи з фристайлу в дисципліні лижна акробатика. Участь у змаганнях брали й представники збірної України, зокрема учасниці XXV зимових Олімпійських ігор – Діана Яблонська, Неллі Попович та Оксана Яцюк.
За результатами двох змагальних днів українці тричі підіймалися на подіум.
Оксана Яцюк у фіналі першого змагального дня виконувала стрибок bFF (back Full Full) – подвійне сальто назад із двома гвинтами – зі складністю 3,150. Судді оцінили виступ в 78,75 бала, що дозволило спортсменці піднятися на першу сходинку п'єдесталу пошани.
Ще одна учасниця Олімпійських ігор 2026 Діана Яблонська стала срібною призеркою у другий день змагань. За свій фінальний стрибок bFF (back Full Full) вона отримала 82,81 бала.
Роман Бондарчук у фіналі продемонстрував стрибок bdFdF (back-Double Full-Double Full) – подвійне сальто назад із чотирма гвинтами (складність 3,900). Судді оцінили виступ українця в 99,45 бала, що дозволило атлету стати віцечемпіоном першого змагального дня.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
