Багаторічний конкурент Шевченка втратив роботу в Бразилії

Багаторічний конкурент Шевченка втратив роботу в Бразилії
Ернан Креспо чекатиме на нові пропозиції клубів
фото: Reuters

Іменитий клуб звільнив екснападника збірної Аргентини

Бразильський «Сан-Паулу» відправив у відставку головного тренера Ернана Креспо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Звільнення аргентинця стало несподіванкою. Він очолив «триколірних» посеред минулого сезону та фінішував із ними в середині турнірної таблиці Серії A. Натомість в новому сезоні «Сан-Паулу» набрав 10 очок у чотирьох турах.

Креспо залишився без роботи після поразки в півфіналі чемпіонату штату Сан-Паулу від сусідів із «Палмейраса» (1:2). Разом із аргентинським фахівцем «Морумбі» покине його штаб. Подальші кар'єрні плани тренера наразі невідомі.

Ернан Креспо як футболіст

Уродженець передмістя Буенос-Айреса дебютував за столичний «Рівер Плейт» у сезоні 1993/94. Провів у команді три роки та встиг двічі виграти чемпіонат Аргентини та завоював Кубок Лібертадорес у 1996 році.

Тоді ж перебрався до Італії. Спершу захищав кольори «Парми», пізніше – римського «Лаціо» та міланського «Інтера». Після двох сезонів у лондонському «Челсі» (з паузою на річну оренду в «Мілані») повернувся в «Інтер». На схилі кар'єри пограв за «Дженоа» та «Парму».

На межі століть постійно конкурував із українцем Андрієм Шевченком та іншими зірками за титул найкращого бомбардира італійської Серії A. Креспо став капоканоньєре за підсумками сезону 2000/01.

Ернан Креспо як тренер

Дебютував у новій ролі в скромній італійській «Модені» влітку 2015 року. Протримався на посаді дев'ять місяців. Далі взяв перерву майже на три роки.

У 2019 році розпочав роботу з аргентинським «Банфілдом», а потім очолив на батьківщині «Дефенсу і Хустісію». З останньою виграв Копа Судамерікана-2020. Наступного року вперше потренував «Сан-Паулу» та виграв Лігу Пауліста.

У 2022-2024 рр. працював на Близькому Сході. З катарським «Аль-Духаїлем» виграв усі внутрішні трофеї. Натомість еміратський «Аль-Айн» привів до тріумфу в азійській Лізі чемпіонів.

До слова, Мексика зібралася задіяти майже 100 тисяч силовиків для охорони Мундіалю-2026. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.

Нагадаємо, раніше ексхавбек збірної Англії Джессі Лінгард перебрався в чемпіонат Бразилії. Він захищатиме кольори «Коріантіанса» з Ріо-де-Жанейро. Контракт із півзахисником тамтешній гранд уклав до кінця року з опцією продовження.

