Мбаппе несподівано повернувся до тренувань з «Реалом»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Мбаппе несподівано повернувся до тренувань з «Реалом»
Кіліан Мбаппе незабаром повернеться на поле
фото: Reuters

Нападник збірної Франції близький до відновлення виступів

Форвард мадридського «Реала» Кіліан Мбаппе в понеділок тренувався у загальній групі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Француз пропустив три поєдинки «вершкових» поспіль через проблеми з коліном. Нещодавно нападник побував на батьківщині, де пройшов додаткове обстеження. Його результати виявилися позитивними, тож він повернувся до занять.

Утім, участь Мбаппе в прийдешніх поєдинках «Реала» залишається під питанням. Він гарантовано пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського «Манчестер Сіті» 11 березня. Готовність до другого поєдинку (17 березня) визначать згодом.

У нинішньому сезоні Мбаппе провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких оформив 38 голів. Форвард залишається найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів та іспанської Ла Ліги. Також він іде другим у списку претендентів на «Золотий бутс».

Тим часом «вершкові» накинули оком на півзахисника англійського «Ньюкасла». Італієць Тоналі став альтернативою чемпіону Європи Родрі («Манчестер Сіті»). «Сороки» вимагатимуть за хавбека щонайменше 80 млн фунтів.

До слова, фанати «Реала» знайшли винного в невдачах клубу. Після поразки від столичного «Гетафе» (0:1) вболівальники «вершкових» вимагали відставки президента «Реала». Реакція Флорентіно Переса на вимогу наразі невідома.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Кіліан Мбаппе

