В Англії під час футбольного матчу вибухнула електростанція (приголомшливе відео)

Футбольний матч регіонального рівня в англійському місті Раглі був припинений через вибух електростанції в безпосередній близькості від поля.

На місцевій електростанції був проведений контрольований вибух для демонтажу об'єкта. Незважаючи на те що вибух мав запланований характер, відеозапис з ним викликала чималий резонанс у соціальних мережах. Ролик розміщений в «твіттері» Urban Pictures.

Football match interrupted by power station demolition. A football game taking place in Rugeley, Staffordshire, was interrupted by the controlled demolition of 4 chimneys at a power station in the town. The cooling towers were brought down at 11.15am today (June 6). #rugeley pic.twitter.com/rl3NzEMK0C