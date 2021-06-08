  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    В Англії під час футбольного матчу вибухнула електростанція (приголомшливе відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бетонні труби склалися за кілька секунд - В Англії під час футбольного матчу вибухнула електростанція (приголомшливе відео)
    Бетонні труби склалися за кілька секунд
    Фото з відкритих джерел

    Чотири бетонні труби склалися за лічені хвилини

    Футбольний матч регіонального рівня в англійському місті Раглі був припинений через вибух електростанції в безпосередній близькості від поля.

    На місцевій електростанції був проведений контрольований вибух для демонтажу об'єкта. Незважаючи на те що вибух мав запланований характер, відеозапис з ним викликала чималий резонанс у соціальних мережах. Ролик розміщений в «твіттері» Urban Pictures.

    Після вибуху чотири великі бетонні труби в лічені секунди зруйнувалися, залишивши після себе лише хмари будівельного пилу. Гравці та вболівальники в якийсь момент забули про футбол, задивившись на демонтаж електростанції. Закінчення резонансної події фанати зустріли оплесками.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Англії під час футбольного матчу вибухнула електростанція (приголомшливе відео)