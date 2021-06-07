Стала відома зарплата Реброва в новому клубі

Український тренер зароблятиме в «Аль-Айні» з Еміратів €4 млн на рік

Сергій Ребров, котрий у минулу суботу розірвав контракт з «Ференцварошем». Вже наступного дня уклав угоду з клубом «Аль-Айн» з Об'єднаних арабських Еміратів. Ця команда минулого сезону фінішувала на шостому місці в національному чемпіонаті, хоча є найтитулованішою в країні. «Аль-Айн» 13 разів вигравав національний чемпіонат, володів Кубками чемпіонів Перської затоки й Азії взагалі.

Колишній наставник київського «Динамо», за повідомленням місцевих ЗМІ, зароблятиме на новому місці роботи €4 млн на рік.

Раніше з «Аль-Айном» працювали такі спеціалісти, як Анрі Мішель, Ангел Йорданеску, Вальтер Дзенга і нинішній наставник збірної Хорватії Златко Даліч.

Сергій Ребров з «Ференцварошем» тричі поспіль виграв чемпіонат Угорщини, дебютував з ним у Лізі чемпіонів. З київським «Динамо» тренер двічі виграв чемпіонат України, стільки ж разів перемагав у Кубку і одного разу здобув Суперкубок.