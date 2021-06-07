  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Стала відома зарплата Реброва в новому клубі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сергій Ребров тренуватиме клуб з ОАЕ - Стала відома зарплата Реброва в новому клубі
    Сергій Ребров тренуватиме клуб з ОАЕ
    Фото з відкритих джерел

    Український тренер зароблятиме в «Аль-Айні» з Еміратів €4 млн на рік

    Сергій Ребров, котрий у минулу суботу розірвав контракт з «Ференцварошем». Вже наступного дня уклав угоду з клубом «Аль-Айн» з Об'єднаних арабських Еміратів. Ця команда минулого сезону фінішувала на шостому місці в національному чемпіонаті, хоча є найтитулованішою в країні. «Аль-Айн» 13 разів вигравав національний чемпіонат, володів Кубками чемпіонів Перської затоки й Азії взагалі.

    Колишній наставник київського «Динамо», за повідомленням місцевих ЗМІ, зароблятиме на новому місці роботи €4 млн на рік.

    Раніше з «Аль-Айном» працювали такі спеціалісти, як Анрі Мішель, Ангел Йорданеску, Вальтер Дзенга і нинішній наставник збірної Хорватії Златко Даліч.

    Сергій Ребров з «Ференцварошем» тричі поспіль виграв чемпіонат Угорщини, дебютував з ним у Лізі чемпіонів. З київським «Динамо» тренер двічі виграв чемпіонат України, стільки ж разів перемагав у Кубку і одного разу здобув Суперкубок.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Сергій Ребров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стала відома зарплата Реброва в новому клубі