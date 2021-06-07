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    Помер унікальний незрячий масажист «Шахтаря»

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    Помер унікальний незрячий масажист «Шахтаря»
    Фото: ФК Шахтар

    Ім'я Володимира Ткаченко внесено до Книги рекордів України

    У віці 78 років пішов з життя Володимир Ткаченко – легендарний для донецького «Шахтаря» співробітник, незрячий масажист, який працював у футбольному клубі протягом 50 років.

    У донецьку команду він прийшов працювати в 1963 році, відразу після того, як з відзнакою закінчив Кисловодську професійну школу масажистів товариства сліпих. З тих пір, за його власним визнанням, Володимир Іванович провів близько 150 тисяч сеансів масажу. Через руки незрячого масажиста пройшли не лише тисячі футболістів, але й такі знамениті клієнти, як Ролан Биков, Михайло Пуговкін, Микола Озеров, повідомляють «Факти».

    «А одного разу у нас на базі виступав Володимир Висоцький, і я після концерту розминав його кисті та пальці», – згадував масажист «Шахтаря».

    Вибігаючи на поле, Анатолій Тимощук і Даріо Срна завжди доторкалися до руки Володимира Івановича. На фарт.

    У 2013 році ім'я Володимира Ткаченка, якого, до речі, свого часу Валерій Лобановський кликав у «Динамо», внесли до Книгу рекордів України – як єдиної в країні людини з обмеженими можливостями, котра протягом 50 років пропрацювала в одному колективі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»
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    Помер унікальний незрячий масажист «Шахтаря»