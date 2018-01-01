В «Білий Барс» повернувся зірковий нападник
- Вчора, 22:21
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Розсилка
Максим Разумов (спиною). Фото: УХЛ
У першому сезоні Української хокейної ліги на рахунку нападника 10 закинутих шайб
Білоцерківський «Білий Барс» поповнив свої ряди 18-річним нападаючим Максимом Разумовим.
Вихованець броварського хокею свою професійну кар'єру почав в «Білому Барсі» в позаминулому сезоні.
У першому сезоні Української хокейної ліги на рахунку нападника 10 закинутих шайб і 23 результативні передачі в 38 матчах. Всього на рахунку нападника 33 очка. Цей показник став 13-м серед всіх гравців УХЛ. За результативними передачами гравець замкнув десятку кращих.
Також Разумов став срібним призером чемпіонату України серед юніорів.
У своєму старому-новому клубі гравець буде виступати під «29» номером.
Джерело: xsport.ua