В «Білий Барс» повернувся зірковий нападник

У першому сезоні Української хокейної ліги на рахунку нападника 10 закинутих шайб

Білоцерківський «Білий Барс» поповнив свої ряди 18-річним нападаючим Максимом Разумовим. Вихованець броварського хокею свою професійну кар'єру почав в «Білому Барсі» в позаминулому сезоні. У першому сезоні Української хокейної ліги на рахунку нападника 10 закинутих шайб і 23 результативні передачі в 38 матчах. Всього на



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Максим Разумов (спиною). Фото: УХЛ

У першому сезоні Української хокейної ліги на рахунку нападника 10 закинутих шайб

Білоцерківський «Білий Барс» поповнив свої ряди 18-річним нападаючим Максимом Разумовим.

Вихованець броварського хокею свою професійну кар'єру почав в «Білому Барсі» в позаминулому сезоні.

У першому сезоні Української хокейної ліги на рахунку нападника 10 закинутих шайб і 23 результативні передачі в 38 матчах. Всього на рахунку нападника 33 очка. Цей показник став 13-м серед всіх гравців УХЛ. За результативними передачами гравець замкнув десятку кращих.

Також Разумов став срібним призером чемпіонату України серед юніорів.

У своєму старому-новому клубі гравець буде виступати під «29» номером.

Джерело: xsport.ua