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    В «Білий Барс» повернувся зірковий нападник

    У першому сезоні Української хокейної ліги на рахунку нападника 10 закинутих шайб
    Білоцерківський «Білий Барс» поповнив свої ряди 18-річним нападаючим Максимом Разумовим. Вихованець броварського хокею свою професійну кар'єру почав в «Білому Барсі» в позаминулому сезоні. У першому сезоні Української хокейної ліги на рахунку нападника 10 закинутих шайб і 23 результативні передачі в 38 матчах. Всього на
    • Вчора, 22:21
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    Максим Разумов (спиною). Фото: УХЛ
    Максим Разумов (спиною). Фото: УХЛ

    У першому сезоні Української хокейної ліги на рахунку нападника 10 закинутих шайб

    Білоцерківський «Білий Барс» поповнив свої ряди 18-річним нападаючим Максимом Разумовим.

    Вихованець броварського хокею свою професійну кар'єру почав в «Білому Барсі» в позаминулому сезоні.

    У першому сезоні Української хокейної ліги на рахунку нападника 10 закинутих шайб і 23 результативні передачі в 38 матчах. Всього на рахунку нападника 33 очка. Цей показник став 13-м серед всіх гравців УХЛ. За результативними передачами гравець замкнув десятку кращих.

    Також Разумов став срібним призером чемпіонату України серед юніорів.

    У своєму старому-новому клубі гравець буде виступати під «29» номером.

    Джерело: xsport.ua

    хокей
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