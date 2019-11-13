В ДТП загинув п’ятиразовий чемпіон Паралімпіади



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Кіран Модра The Independent

Австралійського спортсмена Кіран Модра збив автомобіль

П’ятиразовий чемпіон Паралімпіади з Австралії Кіран Модра загинув у наслідок ДТП. 47-річного спортсмена збив автомобіль, коли той їхав велосипедом, інформує Reuters.

Модра виступав на восьми Паралімпіадах з 1988 по 2016 рік. Виборов на них 5 золотих та 5 бронзових медалей.

Усі золоті медалі австралієць виборов у велоспорті. А дві бронзові паралімпійські медалі здобув у плаванні.

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