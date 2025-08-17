В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі

За словами Роксани Маліновської, до неї з чоловіком та 5-річною донькою чіплялися під час відпочинку на пляжі

Роксана Маліновська: Пара росіян почала чіплятися до нас, почувши українську мову

Роксана Маліновська, дружина гравця «Дженоа» та збірної України з футболу Руслана Маліновського розповіла про конфлікт з п'яними росіянами в Італії. Про це повідомляє «Главком».

За словами Роксани, до неї з чоловіком та 5-річною донькою Олівією чіплялися під час відпочинку на пляжі.

«Поганий вечір. Ми з Русланом та Олівією були на пляжі, коли якась пара росіян почала чіплятися до нас, почувши українську мову. Кажуть: «Ви тут, в Італії, завдяки нам, росіянам». Ймовірно, мають на увазі війну. Ці двоє п'яних, чоловік та жінка, несли таку нісенітницю… Особливо жінка. «Розмовляєте своєю огидною українською мовою!» А ще казали нам, що вони нас звільнили…», – написала Маліновська в Instagram.

Маліновський у складі збірної України провів 66 матчів та забив 7 голів.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, керівництво російського чоловічого волейбольного клубу «Білогір'я» ухвалило рішення достроково завершити тренувальні збори у Білгороді у зв’язку з обстрілами міста.

«Підготовка до сезону-2025/2026 триватиме у Тулі. Усі заплановані публічні заходи скасовано. Слідкуйте за актуальною інформацією та бережіть себе», – написано у повідомленні клубу.

Через заходи безпеки «Білогір'я» проводило домашні матчі російської Суперліги-2024/2025 у Тулі. У минулорічному чемпіонаті клуб із Білгорода виборов бронзові нагороди.