Головна Спорт Новини
search button user button menu button

В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі
За словами Роксани Маліновської, до неї з чоловіком та 5-річною донькою чіплялися під час відпочинку на пляжі

Роксана Маліновська: Пара росіян почала чіплятися до нас, почувши українську мову

Роксана Маліновська, дружина гравця «Дженоа» та збірної України з футболу Руслана Маліновського розповіла про конфлікт з п'яними росіянами в Італії. Про це повідомляє «Главком».

За словами Роксани, до неї з чоловіком та 5-річною донькою Олівією чіплялися під час відпочинку на пляжі.

«Поганий вечір. Ми з Русланом та Олівією були на пляжі, коли якась пара росіян почала чіплятися до нас, почувши українську мову. Кажуть: «Ви тут, в Італії, завдяки нам, росіянам». Ймовірно, мають на увазі війну.  Ці двоє п'яних, чоловік та жінка, несли таку нісенітницю… Особливо жінка. «Розмовляєте своєю огидною українською мовою!» А ще казали нам, що вони нас звільнили…», – написала Маліновська в Instagram.

Маліновський у складі збірної України провів 66 матчів та забив 7 голів.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, керівництво російського чоловічого волейбольного клубу «Білогір'я» ухвалило рішення достроково завершити тренувальні збори у Білгороді у зв’язку з обстрілами міста.

«Підготовка до сезону-2025/2026 триватиме у Тулі. Усі заплановані публічні заходи скасовано. Слідкуйте за актуальною інформацією та бережіть себе», – написано у повідомленні клубу.

Через заходи безпеки «Білогір'я» проводило домашні матчі російської Суперліги-2024/2025 у Тулі. У минулорічному чемпіонаті клуб із Білгорода виборов бронзові нагороди.

Теги: Руслан Маліновський НОВИНИ ФУТБОЛУ алкогольне сп'яніння алкоголь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ентойн Семеньо зазнав расистських образ під час гри АПЛ
Расистський скандал: фанат на кріслі колісному ображав гравця «Борнмута» під час гри
Вчора, 13:12
Гру «Пакш» – «Полісся» у прямому ефірі транслюватиме «Київстар ТБ»
«Пакш» – «Полісся»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги конференцій
14 серпня, 16:06
Дружина Сафонова дала коментар російським пропагандистам
Дружина росіянина Сафонова заявила, що дуже хвилюється за чоловіка після появи в «ПСЖ» Забарного
13 серпня, 18:19
Португалець приєднався до «Аль-Насра» у січні 2023 року
40-річний Роналду вразив фізичною формою перед стартом сезону
8 серпня, 20:52
33-річний Сон залишив англійський «Тоттенхем», за який виступав 10 років, та став гравцем «Лос-Анджелеса»
Американська чиновниця побажала футболісту з Південної Кореї виграти чемпіонату світу зі збірною США
7 серпня, 13:40
У складі збірної Німеччини Мілль провів 17 матчів
Пішов з життя чемпіон світу з футболу
5 серпня, 15:24
Бастіан Швайнштайгер та колишня перша ракетка світу Ана Іванович розлучилися після дев'яти років шлюбу
Експерша ракетка світу вигнала з дому зірку «Баварії» після зради: деталі скандалу
4 серпня, 11:46
«Полісся» змогло переломити хід протистояння з «Санта-Коломою»
«Полісся» вийшло в третій раунд кваліфікації Ліги конференцій
31 липня, 20:53
За інформацією джерел Bild, подружжя досі формально перебуває у шлюбі, але вони вже давно розійшлося
Чемпіон світу з футболу та експерша ракетка світу розлучилися після дев'яти років шлюбу
23 липня, 15:22

Новини

Збірна України з баскетболу обіграла Швейцарію у пре-кваліфікації чемпіонату світу
Збірна України з баскетболу обіграла Швейцарію у пре-кваліфікації чемпіонату світу
Расистський скандал: фанат на кріслі колісному ображав гравця «Борнмута» під час гри
Расистський скандал: фанат на кріслі колісному ображав гравця «Борнмута» під час гри
Українські паверліфтерки здобули дві нагороди Всесвітніх ігор
Українські паверліфтерки здобули дві нагороди Всесвітніх ігор
Україна – Швейцарія: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Україна – Швейцарія: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Визначився склад збірної України з баскетболу на гру проти Швейцарії
Визначився склад збірної України з баскетболу на гру проти Швейцарії
«Червону доріжку стелять воєнному злочинцю!». Харлан прокоментувала зустріч Трампа з Путіним
«Червону доріжку стелять воєнному злочинцю!». Харлан прокоментувала зустріч Трампа з Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2025
3369
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву
3329
Що Трамп подарував Путіну? У готелі на Алясці знайдено документ, який розкриває нові деталі зустрічі
2914
У столичних супермаркетах з'явився незвичний cільський делікатес (фото)
2334
Трамп передав вимогу Путіна щодо територій. Reuters дізнався, що відповів Зеленський

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Вчора, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua