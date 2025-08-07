Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Американська чиновниця побажала футболісту з Південної Кореї виграти чемпіонату світу зі збірною США

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Американська чиновниця побажала футболісту з Південної Кореї виграти чемпіонату світу зі збірною США
33-річний Сон залишив англійський «Тоттенхем», за який виступав 10 років, та став гравцем «Лос-Анджелеса»

Чемпіонат світу у 2026 році пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня.

Курйозний епізод стався під час презентації Сон Хін Міна як гравця «Лос-Анджелеса». Про це повідомляє «Главком».

Членкиня міської ради Лос-Анджелеса Хізер Хатт заявила, що Сон, який є гравцем збірної Південної Кореї, допоможе США виграти домашній чемпіонат світу у 2026 році.

«Ніякого тиску, але коли розпочнеться чемпіонат світу, ми у Лос-Анджелесі сподіватимемося на перемогу США. Ми тут, щоб допомогти вам цього досягти», – заявила жінка, звертаючись до Сона.

33-річний Сон залишив англійський «Тоттенхем», за який виступав 10 років, та став гравцем «Лос-Анджелеса».

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу. 

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Теги: Сон Гин-Мін Південна Корея НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ярмоленко: У нас є ще 90 хвилин, щоб виправити ситуацію
Ярмоленко прокоментував поразку «Динамо» від «Пафосу»
Вчора, 09:53
«Динамо» програло «Пафосу» в кваліфікації Ліги чемпіонів
«Динамо» програло «Пафосу» в кваліфікації Ліги чемпіонів
5 серпня, 22:58
На грі «Балкани» (Косово) – «Шемрок Роверс» (Ірландія) працюватиме українська бригада арбітрів
Українці судитимуть гру Ліги конференцій
5 серпня, 13:05
Гру «Санта Колома» – «Полісся» у прямому ефірі транслюватиме платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ
«Санта Колома» – «Полісся»: де дивитися гру кваліфікації Ліги конференцій
31 липня, 13:41
Олексій Середа є лідером збірної України зі стрибків у воду
Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу зі стрибків у воду
25 липня, 11:51
У столичному районі та провінції Канвондо прогнозуються подальші сильні дощі
Сильні зливи у Південній Кореї: є загиблі та зниклі безвісти (фото)
20 липня, 12:07
Головним арбітром гри «Ауда» (Латвія) – «Ларн» (Північна Ірландія) виступить Дмитро Кубряк
Українські арбітри працюватимуть на грі кваліфікації Ліги конференцій
14 липня, 11:59
В Україні матч ПСЖ – «Челсі» наживо транслюватиметься на платформах «Суспільне Спорт»
ПСЖ – «Челсі»: де дивитися фінал клубного чемпіонату світу
13 липня, 08:26
За 12 років у складі мадридського гранда Модрич провів 590 матчів, забив 43 голи та віддав 95 гольових передач
Легендарний півзахисник провів останню гру за «Реал»
10 липня, 12:06

Новини

Американська чиновниця побажала футболісту з Південної Кореї виграти чемпіонату світу зі збірною США
Американська чиновниця побажала футболісту з Південної Кореї виграти чемпіонату світу зі збірною США
«Полісся» – «Пакш»: де та коли дивитися гру Ліги конференцій
«Полісся» – «Пакш»: де та коли дивитися гру Ліги конференцій
ЗСУ на фронті знищили призера чемпіонату Європи з сумо Комбу-Доржу Ооржака
ЗСУ на фронті знищили призера чемпіонату Європи з сумо Комбу-Доржу Ооржака
Титулований екстенісист з США запропонував повернути на турніри російські прапори
Титулований екстенісист з США запропонував повернути на турніри російські прапори
Матч «Динамо» з «Пафосом» відвідали родини загиблих на війні фанатів
Матч «Динамо» з «Пафосом» відвідали родини загиблих на війні фанатів
Українки здобули срібло на юніорському чемпіонаті Європи зі стендової стрільби
Українки здобули срібло на юніорському чемпіонаті Європи зі стендової стрільби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
13K
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
8777
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)
5372
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
4635
Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей

Новини

Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Сьогодні, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Сьогодні, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua