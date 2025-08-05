Пішов з життя чемпіон світу з футболу

У складі збірної Німеччини Мілль став переможцем чемпіонату світу 1990 року

Чемпіон світу з футболу 1990 року у складі збірної Німеччини Франк Мілль помер у віці 67 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Німецької футбольної спілки.

«Спочивай з миром, Франку. Наші думки з його родиною та друзями», – йдеться у повідомленні Німецької футбольної спілки.

Мілль виступав за «Рот-Вайсс», «Фортуну», «Борусію» з Менхенгладбаха та «Борусію» з Дортмунда, у складі якої виграв кубок (1989 рік) та суперкубок країни (1990 рік).

У складі збірної Німеччини Мілль став переможцем чемпіонату світу 1990 року. Варто зазначити, що на тому турнірі він не провів жодного матчу.

Також Мілль брав участь у чемпіонаті Європи (1988 рік) та Олімпійських іграх (1988 рік). На обох турнірах збірна Німеччини здобула бронзові медалі.

Загалом у складі збірної Німеччини Мілль провів 17 матчів.

Варто зазначити, що у Франка Мілля у травні стався серцевий напад в Італії, де він мав взяти участь у зйомках документального фільму про збірну Німеччини.

Як повідомляв Bild, серце ексфутболіста зупинилося у таксі. Після кількох хвилин реанімації Мілля доставили до лікарні, де ввели до медикаментозної коми. Зазначалося, що стан футболіста залишався критичним.

Нагадаємо, колишній суддя ФІФА з В'єтнаму Чан Дінь Тхінь помер у віці 43 років.

Чан Дінь Тхінь 1 серпня був доставлений до лікарні після того, як знепритомнів під час чотирикілометрового забігу на витривалість у рамках обов'язкових передсезонних тестів суддів. Рефері помер вранці 3 серпня, точна причина смерті досі невідома.

«Федерація футболу В'єтнаму хотіла б висловити найглибші співчуття всій родині Чан Дінь Тхіня», – йдеться у повідомленні VFF.

Чан Дінь Тхінь був арбітром ФІФА у 2019 році. Він також є володарем нагороди «Срібний свисток-2025» за друге місце серед суддів у в'єтнамському футболі.