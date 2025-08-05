Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Пішов з життя чемпіон світу з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Пішов з життя чемпіон світу з футболу
У складі збірної Німеччини Мілль провів 17 матчів
фото: picture alliance /​ ZB

У складі збірної Німеччини Мілль став переможцем чемпіонату світу 1990 року

Чемпіон світу з футболу 1990 року у складі збірної Німеччини Франк Мілль помер у віці 67 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Німецької футбольної спілки.

«Спочивай з миром, Франку. Наші думки з його родиною та друзями», – йдеться у повідомленні Німецької футбольної спілки.

Мілль виступав за «Рот-Вайсс», «Фортуну», «Борусію» з Менхенгладбаха та «Борусію» з Дортмунда, у складі якої виграв кубок (1989 рік) та суперкубок країни (1990 рік).

У складі збірної Німеччини Мілль став переможцем чемпіонату світу 1990 року. Варто зазначити, що на тому турнірі він не провів жодного матчу.

Також Мілль брав участь у чемпіонаті Європи (1988 рік) та Олімпійських іграх (1988 рік). На обох турнірах збірна Німеччини здобула бронзові медалі.

Загалом у складі збірної Німеччини Мілль провів 17 матчів.

Варто зазначити, що у Франка Мілля у травні стався серцевий напад в Італії, де він мав взяти участь у зйомках документального фільму про збірну Німеччини.

Як повідомляв Bild, серце ексфутболіста зупинилося у таксі. Після кількох хвилин реанімації Мілля доставили до лікарні, де ввели до медикаментозної коми. Зазначалося, що стан футболіста залишався критичним.

Нагадаємо, колишній суддя ФІФА з В'єтнаму Чан Дінь Тхінь помер у віці 43 років.

Чан Дінь Тхінь 1 серпня був доставлений до лікарні після того, як знепритомнів під час чотирикілометрового забігу на витривалість у рамках обов'язкових передсезонних тестів суддів. Рефері помер вранці 3 серпня, точна причина смерті досі невідома.

«Федерація футболу В'єтнаму хотіла б висловити найглибші співчуття всій родині Чан Дінь Тхіня», – йдеться у повідомленні VFF.

Чан Дінь Тхінь був арбітром ФІФА у 2019 році. Він також є володарем нагороди «Срібний свисток-2025» за друге місце серед суддів у в'єтнамському футболі.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мадридський клуб п'ять разів за сезон пропускав по чотири та більше голів
«Реал» повторив клубний антирекорд за кількістю пропущених м'ячів
10 липня, 21:48
Кубок України охоплюватиме представників усіх рівнів українського футболу
У новому розіграші Кубка України з футболу візьме участь рекордна кількість команд
11 липня, 15:01
Глядачі освистали Трампа під час церемонії нагородження
Уболівальники двічі освистали Трампа на фіналі клубного чемпіонату світу
14 липня, 11:25
Донецький «Шахтар» обіграв турецький «Бешикташ»
«Шахтар» обіграв турецький «Бешикташ» у кваліфікації Ліги Європи
24 липня, 23:18
Окупант Катунін був знищений на Донбасі
ЗСУ ліквідували окупанта, який був переможцем Кубка Росії з легкої атлетики
24 липня, 14:01
37-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy не впорався з керуванням та наїхав на пішохідку
На Київщині п’яний водій на Volkswagen збив жінку та втік з місця ДТП
25 липня, 15:37
Гру «Санта Колома» – «Полісся» у прямому ефірі транслюватиме платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ
«Санта Колома» – «Полісся»: де дивитися гру кваліфікації Ліги конференцій
31 липня, 13:41
«Полісся», що подолало за сумою двох матчів андоррську «Санта-Колому», у Лізі конференцій протистоятиме угорському «Пакшу»
Визначилися суперники «Шахтаря» та «Полісся» у єврокубках
1 серпня, 10:16
Гру «Динамо» – «Пафос» у прямому ефірі транслюватиме телеканал 2+2 та «Київстар ТБ»
«Динамо» – «Пафос»: де дивитися гру кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні, 10:30

Новини

Пішов з життя чемпіон світу з футболу
Пішов з життя чемпіон світу з футболу
Українські стрільці здобули срібло юніорського чемпіонату Європи
Українські стрільці здобули срібло юніорського чемпіонату Європи
Збірні України з волейболу сидячи здобули бронзові нагороди чемпіонатів Європи
Збірні України з волейболу сидячи здобули бронзові нагороди чемпіонатів Європи
Збірна України U-16 на Євробаскеті-2025: формат змагань і розклад матчів
Збірна України U-16 на Євробаскеті-2025: формат змагань і розклад матчів
У Росії під колесами електрички загинув коментатор пропагандистського телеканалу
У Росії під колесами електрички загинув коментатор пропагандистського телеканалу
Ексарбітр ФІФА помер під час проходження тесту на витривалість: деталі трагедії
Ексарбітр ФІФА помер під час проходження тесту на витривалість: деталі трагедії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
4201
Трамп демонструє дивну поведінку: про що це може свідчити
3754
«Красотка из Лисичанска». Як російська пропаганда створювала нову Зою Космодем'янську
2762
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2552
Критерії, які вказують, що війна добігає кінця

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Вчора, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Вчора, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua