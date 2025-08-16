Головна Спорт Новини
Расистський скандал: фанат на кріслі колісному ображав гравця «Борнмута» під час гри

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Расистський скандал: фанат на кріслі колісному ображав гравця «Борнмута» під час гри
Ентойн Семеньо зазнав расистських образ під час гри АПЛ
фото: EPA

Поліція розслідує інцидент, що стався під час гри «Ліверпуль» – «Борнмут»

Півзахисник «Борнмута» та збірної Гани Ентойн Семеньо зазнав расистських образ під час матчу першого туру АПЛ проти «Ліверпуля». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

У другому таймі гри «Ліверпуль» – «Борнмут» Ентойн Семеньо зробив дубль.

Футболіст повідомив, що зазнав расистських образ з боку вболівальника «Ліверпуля», а в перерві матчу троє поліцейських змусили покинути стадіон чоловіка на кріслі колісному. Поліція розслідує інцидент.

«Ми можемо підтвердити, що 47-річного чоловіка вивели зі стадіону «Енфілд» після повідомлень про расистські образи на адресу гравця «Борнмута» Ентойна Семеньо на матчі між «Ліверпулем» та «Борнмутом», – йдеться у заяві поліції.

«Ліверпуль» також прjкоментував скандал.

«Футбольному клубу «Ліверпуль» відомо про звинувачення в расистських образах. Ми засуджуємо расизм і дискримінацію в усіх формах, їй немає місця ні в суспільстві, ні у футболі. Клуб не може коментувати далі, оскільки ймовірний інцидент сьогодні ввечері є предметом поточного поліцейського розслідування, яке ми повністю підтримаєм», – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, футболісти московського ЦСКА Матвій Кисляк та Кирило Глєбов потрапили до бази сайту «Миротворець»

Зазначається, що гравці є співучасниками злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займалися пропагандою війни.

Кисляк та Глєбов 10 травня 2025 року перед матчем 28 туру чемпіонату Росії з футболу взяли участь в пропагандистській акції.

Гравці вийшли на футбольне поле разом з дітьми учасників російської військової агресії проти України. Пропагандистська акція була організована фондом «Захисники вітчизни», який підтримує російських окупантів.

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ расизм ФК «Борнмут» Ліверпуль

