40-річний Роналду вразив фізичною формою перед стартом сезону

19 серпня «Аль-Іттіхада» Роналду зіграє у матчі за Суперкубок Саудівської Аравії

40-річний форвард і капітан «Аль-Насра» Кріштіану Роналду поділився світлиною, яка демонструє його чудову фізичну форму напередодні початку нового сезону. Про це повідомляє «Главком».

Під фото він залишив лаконічний підпис: «Відновлення».

Уже 19 серпня його команда зіграє проти «Аль-Іттіхада» у матчі за Суперкубок Саудівської Аравії.

Португалець приєднався до «Аль-Насра» у січні 2023 року. Відтоді п’ятиразовий володар «Золотого м’яча» провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 асистами.

Його контракт чинний до літа 2027 року, а згідно з даними Transfermarkt, ринкова вартість Роналду наразі складає €12 мільйонів.

Нагадаємо, 4 серпня, відбулося жеребкування плей-оф раунду Ліги конференцій. Свого потенційного суперника дізналося «Полісся».

У разі проходження угорського «Пакша» у третьому кваліфікаційному раунді житомиряни зустрінуться з представником Серії А – «Фіорентиною».

Щодо «Шахтаря», який бере участь у кваліфікації Ліги Європи, то в разі поразки від грецького «Панатінаїкоса» у третьому раунді гірники автоматично потраплять до плей-оф раунду Ліги конференцій. За такого розкладу вони зустрінуться з переможцем у парі «Серветт» (Швейцарія) – «Утрехт» (Нідерланди).

Плей-оф раунд Ліги конференцій

«Полісся» (Україна)/«Пакш» (Угорщина) – «Фіорентина» (Італія)

«Шахтар» (Україна)/«Панатінаїкоса» (Греція) – «Серветт» (Швейцарія) – «Утрехт» (Нідерланди)

Базові дати проведення матчів: 21 та 28 серпня.

У разі успіху в протистоянні з «Пафосом» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Лех» (Познань, Польща) / «Црвена Звєзда» (Сербія).

Перші матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 19-20 серпня, матчі-відповіді – на 26-27 серпня.

У разі невдачі у протистоянні з «Пафосом» «біло-сині» потраплять раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Можливий суперник на цій стадії турніру стане відомий пізніше.