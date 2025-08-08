Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

40-річний Роналду вразив фізичною формою перед стартом сезону

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
40-річний Роналду вразив фізичною формою перед стартом сезону
Португалець приєднався до «Аль-Насра» у січні 2023 року

19 серпня «Аль-Іттіхада» Роналду зіграє у матчі за Суперкубок Саудівської Аравії

40-річний форвард і капітан «Аль-Насра» Кріштіану Роналду поділився світлиною, яка демонструє його чудову фізичну форму напередодні початку нового сезону. Про це повідомляє «Главком».

Під фото він залишив лаконічний підпис: «Відновлення».

Уже 19 серпня його команда зіграє проти «Аль-Іттіхада» у матчі за Суперкубок Саудівської Аравії.

Португалець приєднався до «Аль-Насра» у січні 2023 року. Відтоді п’ятиразовий володар «Золотого м’яча» провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 асистами.

Його контракт чинний до літа 2027 року, а згідно з даними Transfermarkt, ринкова вартість Роналду наразі складає €12 мільйонів.

Нагадаємо, 4 серпня, відбулося жеребкування плей-оф раунду Ліги конференцій. Свого потенційного суперника дізналося «Полісся».

У разі проходження угорського «Пакша» у третьому кваліфікаційному раунді житомиряни зустрінуться з представником Серії А – «Фіорентиною».

Щодо «Шахтаря», який бере участь у кваліфікації Ліги Європи, то в разі поразки від грецького «Панатінаїкоса» у третьому раунді гірники автоматично потраплять до плей-оф раунду Ліги конференцій. За такого розкладу вони зустрінуться з переможцем у парі «Серветт» (Швейцарія) – «Утрехт» (Нідерланди).

Плей-оф раунд Ліги конференцій

«Полісся» (Україна)/«Пакш» (Угорщина) – «Фіорентина» (Італія)

«Шахтар» (Україна)/«Панатінаїкоса» (Греція) – «Серветт» (Швейцарія) – «Утрехт» (Нідерланди)

Базові дати проведення матчів: 21 та 28 серпня.

У разі успіху в протистоянні з «Пафосом» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Лех» (Познань, Польща) / «Црвена Звєзда» (Сербія).

Перші матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 19-20 серпня, матчі-відповіді – на 26-27 серпня.

У разі невдачі у протистоянні з «Пафосом» «біло-сині» потраплять раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Можливий суперник на цій стадії турніру стане відомий пізніше.

Теги: Кріштіану Роналду НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

УЄФА продовжує виплачувати кошти клубам з Росії
Клуби з Росії після 2022 року отримали від УЄФА понад €10 млн, українським – відмовлено у виплатах
Сьогодні, 11:07
«Полісся», що подолало за сумою двох матчів андоррську «Санта-Колому», у Лізі конференцій протистоятиме угорському «Пакшу»
Визначилися суперники «Шахтаря» та «Полісся» у єврокубках
1 серпня, 10:16
На Олімпіаді-2024 Бразилія стала віцечемпіонкою
Визначилися дві жіночі футбольні збірні, які кваліфікувалися на Олімпіаду-2028
30 липня, 12:53
У суботу, 26 липня, волгоградський клуб у гостях поступився «Челябінську»
Російський футбольний клуб провів ніч у аеропорту через атаку дронів
28 липня, 13:43
Чічаріто опублікував у соціальних мережах відео, де закликав жінок поважати мужність
«Я домогосподарка і головнокомандувачка». Президентка Мексики прокоментувала заяву відомого футболіста
24 липня, 11:43
У 2022 році Піна було включено до Залу слави «Фіорентини»
Помер легендарний ексгравець «Фіорентини»
23 липня, 17:35
Головним суддею гри «Будучност» – «Мілсамі» виступить Денис Шурман
Українські арбітри працюватимуть на матчі кваліфікації Ліги конференцій
23 липня, 11:49
Головним елементом нового трофея стала козацька булава як символ сили та непереможності
УАФ представила новий трофей Кубку України
18 липня, 11:31
Українці працюватимуть на гру «Діфферданж» (Люксембург) – «Дріта» (Косово)
Українські арбітри працюватимуть на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
9 липня, 14:12

Скотч. Спорт

40-річний Роналду вразив фізичною формою перед стартом сезону
40-річний Роналду вразив фізичною формою перед стартом сезону
У Данії найкращий футболіст гри Суперліги отримав 55 кг картоплі в подарунок
У Данії найкращий футболіст гри Суперліги отримав 55 кг картоплі в подарунок
Експерша ракетка світу вигнала з дому зірку «Баварії» після зради: деталі скандалу
Експерша ракетка світу вигнала з дому зірку «Баварії» після зради: деталі скандалу
Під час гри «Шахтаря» та «Епіцентру» у ложі з VIP-гостями вболівав папуга
Під час гри «Шахтаря» та «Епіцентру» у ложі з VIP-гостями вболівав папуга
Стало відомо, на кого чемпіон світу з футболу Швайнштайгер проміняв експершу ракетку світу
Стало відомо, на кого чемпіон світу з футболу Швайнштайгер проміняв експершу ракетку світу
Харлан зворушливо привітала нареченого з днем народження
Харлан зворушливо привітала нареченого з днем народження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17K
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
6136
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці
5637
Скандальне інтерв'ю Дудя з Невзоровим спричинило бурхливу реакцію в Україні

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Сьогодні, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua