У Рівному в 2021 році обіцяють добудувати спорткомплекс
На продовження будівництва в ДФРР вони просять 58 мільйонів гривень
Спорткомплекс на вулиці Макарова у Рівному увійшов до переліку об'єктів, які цьогоріч можуть отримати фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Як повідомив UA:Рівне перший заступник голови Рівненської обласної ради та член обласної комісії з відбору інвестиційних проєктів Сергій Свисталюк, на продовження будівництва в ДФРР вони просять 58 мільйонів гривень.
Наразі спорткомплекс на Макарова, зі слів Сергія Свисталюка, збудований на 62%. Загальний кошторис об'єкту – орієнтовно 310 мільйонів. На сторінці Рівненської ОДА зазначають, що там уже звели перший поверх, накрили дах та спорудили трибуни.
Раніше сповіщалося, що якщо кошти на будівництво надходитимуть регулярно, то у першій половині 2021 року спорткомплекс зможуть добудувати.
Окрім спорткомплексу на Макарова, на фінансування з ДФРР подадуть ще 12 спортивних об'єктів на Рівненщині. Серед них зокрема спортивні споруди у Костополі, Здолбунові, Сарнах та Дубні, садочки та школи у Березному, Рівному, Сарнах, Цепцевичах. Зі слів Сергія Свисталюка, аби отримати кошти на будівництво об'єктів, їхній перелік тепер має затвердити Кабмін.
Зауважимо, що БК «Рівне» є одним із лідерів баскетбольної вищої ліги, а жіночий волейбольний клуб «Регіна» - однією із найстаріших українських команд у цьому виді спорту.