У Рівному в 2021 році обіцяють добудувати спорткомплекс



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Для продовження будівництва спорткомплексу на Макарова потрібне фінансування Рівне Вечірнє

На продовження будівництва в ДФРР вони просять 58 мільйонів гривень

Спорткомплекс на вулиці Макарова у Рівному увійшов до переліку об'єктів, які цьогоріч можуть отримати фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Як повідомив UA:Рівне перший заступник голови Рівненської обласної ради та член обласної комісії з відбору інвестиційних проєктів Сергій Свисталюк, на продовження будівництва в ДФРР вони просять 58 мільйонів гривень.

Наразі спорткомплекс на Макарова, зі слів Сергія Свисталюка, збудований на 62%. Загальний кошторис об'єкту – орієнтовно 310 мільйонів. На сторінці Рівненської ОДА зазначають, що там уже звели перший поверх, накрили дах та спорудили трибуни.

Таким спорткомплекс має бути після завершення будівництва

Раніше сповіщалося, що якщо кошти на будівництво надходитимуть регулярно, то у першій половині 2021 року спорткомплекс зможуть добудувати.

Окрім спорткомплексу на Макарова, на фінансування з ДФРР подадуть ще 12 спортивних об'єктів на Рівненщині. Серед них зокрема спортивні споруди у Костополі, Здолбунові, Сарнах та Дубні, садочки та школи у Березному, Рівному, Сарнах, Цепцевичах. Зі слів Сергія Свисталюка, аби отримати кошти на будівництво об'єктів, їхній перелік тепер має затвердити Кабмін.

Зауважимо, що БК «Рівне» є одним із лідерів баскетбольної вищої ліги, а жіночий волейбольний клуб «Регіна» - однією із найстаріших українських команд у цьому виді спорту.