В «Шальке» прокоментували чутки про можливий перехід Коноплянки в «Шахтар»
- Сьогодні, 19:54
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Євген Коноплянка. Фото: Footboom
Цього сезону український вінгер провів 18 матчів у складі німецького клубуСпортивний директор «Шальке» Аксель Шустер спростував інформацію щодо можливого переходу Євгена Коноплянки в донецький «Шахтар».
«Ми не відмовимося від Коноплянки», - наводить слова Шустера видання Sport Bild.
Річ у тому, що раніше саме це видання повідомляло, що український півзахисник в зимове трансферне вікно може перебратися в «Шахтар».
Зазначимо, що цього сезону український вінгер провів 18 матчів у складі німецького клубу, в яких забив 3 м'ячі і зробив 4 асисти.
Нагадаємо, Євген перебрався в «Шальке» з «Севільї» влітку 2016-го року на правах оренди з опцією обов'язкового викупу. Після закінчення сезону «Шальке» викупив контракт українця.
Джерело: ТСН