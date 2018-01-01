В «Шальке» прокоментували чутки про можливий перехід Коноплянки в «Шахтар»

Цього сезону український вінгер провів 18 матчів у складі німецького клубу

Спортивний директор «Шальке» Аксель Шустер спростував інформацію щодо можливого переходу Євгена Коноплянки в донецький «Шахтар». «Ми не відмовимося від Коноплянки», - наводить слова Шустера видання Sport Bild. Річ у тому, що раніше саме це видання повідомляло, що український півзахисник в зимове трансферне



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Євген Коноплянка. Фото: Footboom

Цього сезону український вінгер провів 18 матчів у складі німецького клубу

Спортивний директор «Шальке» Аксель Шустер спростував інформацію щодо можливого переходу Євгена Коноплянки в донецький «Шахтар».

«Ми не відмовимося від Коноплянки», - наводить слова Шустера видання Sport Bild.

Річ у тому, що раніше саме це видання повідомляло, що український півзахисник в зимове трансферне вікно може перебратися в «Шахтар».

Зазначимо, що цього сезону український вінгер провів 18 матчів у складі німецького клубу, в яких забив 3 м'ячі і зробив 4 асисти.

Нагадаємо, Євген перебрався в «Шальке» з «Севільї» влітку 2016-го року на правах оренди з опцією обов'язкового викупу. Після закінчення сезону «Шальке» викупив контракт українця.

Джерело: ТСН