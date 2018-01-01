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    В «Шальке» прокоментували чутки про можливий перехід Коноплянки в «Шахтар»

    Цього сезону український вінгер провів 18 матчів у складі німецького клубу
    Спортивний директор «Шальке» Аксель Шустер спростував інформацію щодо можливого переходу Євгена Коноплянки в донецький «Шахтар». «Ми не відмовимося від Коноплянки», - наводить слова Шустера видання Sport Bild. Річ у тому, що раніше саме це видання повідомляло, що український півзахисник в зимове трансферне
    • Сьогодні, 19:54
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    Євген Коноплянка. Фото: Footboom
    Євген Коноплянка. Фото: Footboom

    Цього сезону український вінгер провів 18 матчів у складі німецького клубу

    Спортивний директор «Шальке» Аксель Шустер спростував інформацію щодо можливого переходу Євгена Коноплянки в донецький «Шахтар».

    «Ми не відмовимося від Коноплянки», - наводить слова Шустера видання Sport Bild.

    Річ у тому, що раніше саме це видання повідомляло, що український півзахисник в зимове трансферне вікно може перебратися в «Шахтар».

    Зазначимо, що цього сезону український вінгер провів 18 матчів у складі німецького клубу, в яких забив 3 м'ячі і зробив 4 асисти.

    Нагадаємо, Євген перебрався в «Шальке» з «Севільї» влітку 2016-го року на правах оренди з опцією обов'язкового викупу. Після закінчення сезону «Шальке» викупив контракт українця.

    Джерело: ТСН

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