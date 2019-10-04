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    В УАФ прокоментували можливість розриву угоди з Шевченком

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    Андрій Павелко та Андрій Шевченко&nbsp; - В УАФ прокоментували можливість розриву угоди з Шевченком
    Андрій Павелко та Андрій Шевченко 
    football24.ua

    Тренеру збірної України запропонували очолити «Мілан»

    Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко прокоментував інформацію про пропозицію тренеру національної збірної України Андрію Шевченку очолити «Мілан».

    «У нас все чудово. Шевченко має контракт, який завершується влітку 2020 року, якраз після чемпіонату Європи. І немає ніяких підстав його розривати», - сказав Павелко.

    Раніше повідомлялося, що Шевченко погодився очолити «Мілан», але з двома умовами. Призначення має відбутися після завершення кваліфікаційного турніру Євро-2020, а також він має поєднувати роботу в клубі та збірній України.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Андрій Павелко ФК «Мілан»
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