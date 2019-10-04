Воротар «Динамо» не гратиме близько місяця



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Денис Бойко Твіттер

Голкіпер травмувався напередодні матчу Ліги Європи проти Лугано

Воротар київського «Динамо» Денис Бойко може пропустити через пошкодження близько місяця, інформує dynamo.kiev.ua.

Голкіпер травмувався під час розминки перед матчем Ліги Європи проти «Лугано». У нього сильне розтягнення зв’язок з підозрою на розрив.

Остаточний термін відновлення та повернення на поле визначиться після обстеження в Києві.

Поточного сезону Бойко зіграв у 10-ти поєдинках, у яких пропустив 12 м’ячів.