  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні розпочала роботу Дитяча футбольна академія

    • Розсилка
    <span>Фото ФФУ</span> - В Україні розпочала роботу Дитяча футбольна академія
    Фото ФФУ

    В урочистостях з нагоди відкриття академії взяли участь легенди українського футболу

    У суботу, 1 вересня, на території навчально-тренувального комплексу імені Віктора Баннікова розпочала роботу Дитяча футбольна академія Федерації футболу України.

    Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

    Разом з маленькими футболістами та їх батьками, у церемонії відкритті взяли участь перші віце-президенти ФФУ, а також наставник юнацької збірної України U-19 Сергій Попов.

    Перше заняття у дитячій футбольній академії провели вчорашні випускники тренерської програми Pro-диплом УЄФА.

    У майстер-класі взяли участь Вадим Мандрієвський, Роман Монарьов, Сергій Нагорняк, Сергій Солдатов, Есмі Луїс та Єгіше Мелікян.

    Екс-нападник «Шахтаря» та «Дніпра» Нагорняк зізнався, що це його перший досвід роботи з дітьми. Однак він у подальшому буде брати участь у роботі футбольної академії.

    Одним з ключових завдань академії ФФУ є не тільки здоровий розвиток дітей, виховання майбутніх футбольних зірок України та популяризація футболу в цілому, а й зняття фінансового тягаря з батьків, які прагнуть виховати своїх дітей спортивними та здоровими. Адже уроки в академії будуть безкоштовні.

    УЄФА ФФУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ