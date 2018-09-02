В Україні розпочала роботу Дитяча футбольна академія



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Фото ФФУ

В урочистостях з нагоди відкриття академії взяли участь легенди українського футболу

У суботу, 1 вересня, на території навчально-тренувального комплексу імені Віктора Баннікова розпочала роботу Дитяча футбольна академія Федерації футболу України.

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

Разом з маленькими футболістами та їх батьками, у церемонії відкритті взяли участь перші віце-президенти ФФУ, а також наставник юнацької збірної України U-19 Сергій Попов.

Перше заняття у дитячій футбольній академії провели вчорашні випускники тренерської програми Pro-диплом УЄФА.

У майстер-класі взяли участь Вадим Мандрієвський, Роман Монарьов, Сергій Нагорняк, Сергій Солдатов, Есмі Луїс та Єгіше Мелікян.

Екс-нападник «Шахтаря» та «Дніпра» Нагорняк зізнався, що це його перший досвід роботи з дітьми. Однак він у подальшому буде брати участь у роботі футбольної академії.

Одним з ключових завдань академії ФФУ є не тільки здоровий розвиток дітей, виховання майбутніх футбольних зірок України та популяризація футболу в цілому, а й зняття фінансового тягаря з батьків, які прагнуть виховати своїх дітей спортивними та здоровими. Адже уроки в академії будуть безкоштовні.