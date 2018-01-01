В Україні стартував відбір до збірної Ігор нескорених-2018

Збір заявок триватиме до 25 лютого 2018 року

В Україні розпочато відбір національної збірної на участь в Іграх нескорених 2018 року. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України у Facebook. «В Україні розпочато збір анкет на участь у Іграх нескорених-2018. У жовтні 2018 року п’ятнадцять українських військових вдруге візьмуть участь у міжнародних змаганнях



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Фото: Міністерство оборони України

Збір заявок триватиме до 25 лютого 2018 року

В Україні розпочато відбір національної збірної на участь в Іграх нескорених 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України у Facebook.

«В Україні розпочато збір анкет на участь у Іграх нескорених-2018. У жовтні 2018 року п’ятнадцять українських військових вдруге візьмуть участь у міжнародних змаганнях InvictusGames», - йдеться в повідомленні.

Цього року Ігри нескорених відбуватимуться у Сіднеї, Австралія.

Зареєструватися можуть ветерани та діючі військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Служби безпеки України, а також добровольчих формувань, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій або в ході миротворчих операцій за участю України.

Збір заявок триватиме до 25 лютого 2018 року.

Як повідомлялося, 21-30 вересня 2017 року 15 українських ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення чи захворювання під час або внаслідок виконання службового обов’язку, брали участь в масштабних міжнародних змаганнях «Ігри нескорених» - Invictus Games у Торонто (Канада).

Збірна України завоювала в Торонто 14 нагород - вісім золотих, чотири срібних та дві бронзові медалі.