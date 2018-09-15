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    В Україні створено Міжрегіональну дитячу хокейну лігу України

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    Фото ФХУ - В Україні створено Міжрегіональну дитячу хокейну лігу України
    Фото ФХУ

    У новому сезоні стартує і нова першість в українському хокеї

    У середу, 12 вересня, відбулася нарада із керівниками відокремлених підрозділів ФХУ, на якій були розглянуті питання про проведення міжрегіональних змагань з хокею з шайбою серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2006 та 2007 р.н. сезону 2018/2019 років.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України.

    Також було заслухано інформацію керівників відокремлених підрозділів щодо загального стану та перспектив розвитку хокею у регіонах країни.

    Було обговорено питання та проблеми, пов’язані з розвитком інфраструктури хокею в областях України (кількість льодових арен, майданчиків та інших льодових споруд).

    Також були підняті питання розвитку дитячого та юнацького хокею: проаналізована кількість спортивних навчальних закладів з хокею, кількість тренерів та інших фахівців з хокею, які працюють у цих закладах, кількість навчально-тренувальних груп та вихованців у цих групах по віковим категоріям.

    Окрім цього, учасниками наради було розглянуто питання про проведення міжрегіональних змагань з хокею з шайбою серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2006 та 2007 р.н. у сезоні 2018/2019 років.

    Після обговорення було вирішено створити Міжрегіональну дитячу хокейну лігу України (МДХЛУ).

    При цьому були визначені організатори змагань, формула та система турніру, затверджені регламентні документи змагань і розглянуті питання суддівства та фінансування цього проекту.

    Календарний план змагань знаходиться у стадії розробки та буде опублікований пізніше.

    діти чемпіонат України фінансування хокей
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