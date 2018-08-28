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    В Україні визначилися перші чемпіони країни з польотів в аеродинамічних комбінезонах

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    В Україні визначилися перші чемпіони країни з польотів в аеродинамічних комбінезонах

    Перемогли Олексій Акамов та Олена Василькова

    Першими чемпіонами України з польотів в аеродинамічних комбінезонах (або ВС-комбінезонах) стали Олексій Акамов та Олена Василькова.

    Про це повідомляє офіційний сайт Спортивного комітету України.

    І якщо Олена була єдиною представницею прекрасної половини, то Олексію довелось докласти чималих зусиль для перемоги.

    Новоспечений чемпіон продемонстрував найкращі результати в усіх трьох вправах: час – 79,9 сек, відстань – 3 км 619 м, швидкість 255,5 км/год (71 м/сек).

    Наразі ці результати подано на розгляд для фіксації національних рекордів.

    Срібним і бронзовим призерами цьогорічної національної першості стали Олег Чугуїєв та Олег Васильєв відповідно.

    Польоти в аеродинамічних комбінезонах або вінгсьютах – це дисципліна парашутного спорту. Спортсмен, який виконує стрибок у зазначеній дисципліні одягнений у ВС-комбінезон, що формує у повітрі три форми крил (в області рук і між ногами), дозволяючи спортсмену управляти своїм польотом.

    Стрибки виконуються з літака з висоти 3 800 метрів. Всі маніпуляції, що спортсмен повинен виконати, реалізовуються у «коридорі змагань» – це проміжок з 3 000 метрів до 2 000 метрів над землею.

    Під час змагань враховуються три критерії оцінювання: швидкість (середня швидкість у межах коридору), відстань (залишаючись у зазначеному висотному коридорі, спортсмен повинен пролетіти якнайдалі) та час (необхідно якомога довше пробути в коридорі).

    спорт чемпіонат України
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