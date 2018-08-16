В Україні з'явилися перші майстри спорту міжнародного класу зі сквошу



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Фото ММСУ

Відповідні посвідчення отримали чемпіонки Європи 2018 року

У четвер, 16 серпня, у Мінмолодьспорту були вручені посвідчення майстрів спорту міжнародного класу чемпіонкам Європи-2018 зі сквошу – Надії Усенко, Ліані Сардак та Анастасії Костюковій.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

Спортивні звання «Майстер спорту України міжнародного класу» присвоєно вперше за всю історію українського сквошу.

Наприкінці квітня у Ризі на континентальній першості жіноча збірна України вперше за 26 років виборола звання чемпіонок. Чоловіча збірна стала бронзовими призерами.

До цього найвищим результатом було третє місце жіночої збірної на чемпіонаті Європи у 2014 році.

За словами заступника міністра, успіх збірної – це свідчення того, що сквош в Україні розвивається у правильному напрямку, а спортсмени виходять на найвищий рівень.

Президент Федерації сквошу Анастасія Нетребчук подякувала за посвідчення, додавши: «У нас є чудовий результат, є бажання розвиватися, і я впевнена, що ми продовжимо розвиток сквошу в Україні».