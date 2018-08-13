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    В Україні з'явилися ще двоє нових суддів з боксу найвищої категорії

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    Фото ФБУ - В Україні з'явилися ще двоє нових суддів з боксу найвищої категорії
    Фото ФБУ

    Відповідні документи отримали Павло Василинчук і Юрій Любарський

    У неділю, 12 серпня, на адресу Федерації боксу України надійшло офіційне повідомлення від Міжнародної боксерської асоціації.

    У ньому йдеться про те, що українці Павло Василинчук і Юрій Любарський отримали три суддівські зірки AIBA.

    Про це проінформував в офіційному повідомленні голова суддівської комісії Міжнародної боксерської Асоціації Освальдо Біспал, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

    Відтепер в Україні є чотири тризіркових судді. Крім Василинчука та Любарського, тризірковими суддями AIBA також є Дмитро Лазарєв і найбільш досвідчений суддя України, суддя двох Олімпійських ігор Микола Каракулов.

    «У нас з’являються нові міжнародні технічні делегати, одно та двозіркові судді, а відтепер й двоє нових суддів найвищої категорії», - зазначив президент ФБУ Володимир Продивус.

    Декілька тижнів тому Федерація боксу Херсонської області проводила для суддів свого регіону черговий суддівський семінар, у межах якого присутні мали змогу ознайомитись з нововведеннями у правилах боксу та тонкощами професії суддів від Миколи Каракулова.

    Складання іспитів на три суддівські зірки AIBA проходили у червні поточного року у місті Галле, Німеччина.

    бокс українці
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