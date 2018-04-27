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    В українських спортсменів забрали медалі Чемпіонату Європи і віддали росіянам

    Спортсмени були відсторонені за порушення антидопінгових правил
    Українські веслувальники Іван Сьомкін і Ігор Трунов позбавлені бронзових медалей чемпіонату Європи 2017 року з веслування на байдарках і каное в змаганнях байдарок-двійок на дистанції 500 метрів. Українські спортсмени потрапили на вживанні допінгу і були дискваліфіковані. Таким чином, нагороди перейдуть дуету, який посів у заїзді четверте місце -
    • 27 Квiтня, 16:57
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    Іван Сьомкін і Ігор Трунов. Фото: НОК України
    Іван Сьомкін і Ігор Трунов. Фото: НОК України

    Спортсмени були відсторонені за порушення антидопінгових правил

    Українські веслувальники Іван Сьомкін і Ігор Трунов позбавлені бронзових медалей чемпіонату Європи 2017 року з веслування на байдарках і каное в змаганнях байдарок-двійок на дистанції 500 метрів.

    Українські спортсмени потрапили на вживанні допінгу і були дискваліфіковані. Таким чином, нагороди перейдуть дуету, який посів у заїзді четверте місце - росіянам Владиславу Блінцова і Олегу Гусєву.

    Сьомкін і Трунов посіли третє місце в змаганнях двійок на 500 м. Пізніше вони були відсторонені за порушення антидопінгових правил, їх результати на чемпіонаті Європи анульовані.

    У зв'язку з цим Європейська асоціація каное переглянула результати фіналу в даній дисципліні і прийняла рішення передати медалі росіянам, що фінішували в даному заїзді на четвертому місці.

    Чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каное 2017 року проходив з 14 по 16 липня в Болгарії.

    Джерело: Сегодня

    чемпіонат Європи веслування
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