В український клуб перебрався колишній гравець університетської збірної Бразилії
- Сьогодні, 21:31
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Бразилець Рафінья гратиме за херсонський «Продексім»
У складі МФК «Продексім» числиться новий гравець. Ним став 26-річний бразильський легіонер Каміло Буено Рафаель.
Попереднім клубом футзаліста був кіпрський «Анортосіс», інформує офіційний сайт херсонського клубу.
На поле гравець вийде під номером 36. Його ім'я на футболці - Рафінья.
У бразильця за плечима багато спортивних досягнень. Свого часу він виступав за університетську збірну Бразилії, далі йому підкорився національний чемпіонат.
Також Рафінья грав в команді «Анортосіс» (Кіпр), де і заробив звання чемпіона ліги Кіпру (сезон-2016/17).
У грудні минулого року головним тренером МФК «Продексім» став бразильський фахівець Жоао Карлос Барбоза.
Ігор Москвичов залишається у складі команди та продовжує тренування з клубом.
Нагадаємо, у Кубку України «Ураган» і «Продексім» зустрінуться у чвертьфіналі.