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    В український клуб перебрався колишній гравець університетської збірної Бразилії

    Бразилець Рафінья гратиме за херсонський «Продексім»
    У складі МФК «Продексім» числиться новий гравець. Ним став 26-річний бразильський легіонер Каміло Буено Рафаель. Попереднім клубом футзаліста був кіпрський «Анортосіс», інформує офіційний сайт херсонського клубу. На поле гравець вийде під номером 36. Його ім'я на футболці - Рафінья. У бразильця за плечима багато
    • Сьогодні, 21:31
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    Каміло Буено Рафаель
    Каміло Буено Рафаель

    Бразилець Рафінья гратиме за херсонський «Продексім»

    У складі МФК «Продексім» числиться новий гравець. Ним став 26-річний бразильський легіонер Каміло Буено Рафаель.

    Попереднім клубом футзаліста був кіпрський «Анортосіс», інформує офіційний сайт херсонського клубу.

    На поле гравець вийде під номером 36. Його ім'я на футболці - Рафінья.

    У бразильця за плечима багато спортивних досягнень. Свого часу він виступав за університетську збірну Бразилії, далі йому підкорився національний чемпіонат.

    Також Рафінья грав в команді «Анортосіс» (Кіпр), де і заробив звання чемпіона ліги Кіпру (сезон-2016/17).

    У грудні минулого року головним тренером МФК «Продексім» став бразильський фахівець Жоао Карлос Барбоза.

    Ігор Москвичов залишається у складі команди та продовжує тренування з клубом.

    Нагадаємо, у Кубку України «Ураган» і «Продексім» зустрінуться у чвертьфіналі.

    чемпіонат України футзал
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