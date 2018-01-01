Кубок України з футзалу. «Ураган» і «Продексім» зустрінуться у чвертьфіналі. Інші пари
- Сьогодні, 11:24
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Відбулося жеребкування 1/4 фіналу футзального Кубка серед чоловіків
У перерві контрольного матчу між збірними України та Казахстану було проведено церемонію жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футзалу сезону 2017/2018 років.
Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України.
До Вашої уваги всі пари команд, які боротимуться за вихід до наступного раунду:
«Альтернатива» (Київ) – «RED» (Київ)
«АРПІ Запоріжжя» (Запорізька область) – «Кардинал-Рівне» (Рівне)
«ІнБев/НПУ» (Житомир-Київ) – «Енергія» (Львів)
«Продексім» (Херсон) – «Ураган» (Івано-Франківськ)
Додається, що матчі цієї стадії заплановані на 24 лютого та 10 березня.
Перші поєдинки відбудуться на майданчиках команд, що зазначені у парах першими.
Нагадаємо, «Кардинал» та «ІнБев/НПУ» пробилися до чвертьфіналу останніми серед інших команд.