  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Кубок України з футзалу. «Ураган» і «Продексім» зустрінуться у чвертьфіналі. Інші пари

    Відбулося жеребкування 1/4 фіналу футзального Кубка серед чоловіків
    У перерві контрольного матчу між збірними України та Казахстану було проведено церемонію жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футзалу сезону 2017/2018 років. Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України. До Вашої уваги всі пари команд, які боротимуться за вихід до наступного раунду: «Альтернатива» (Київ) –
    • Сьогодні, 11:24
    • Розсилка

    Відбулося жеребкування 1/4 фіналу футзального Кубка серед чоловіків

    У перерві контрольного матчу між збірними України та Казахстану було проведено церемонію жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футзалу сезону 2017/2018 років.

    Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України.

    До Вашої уваги всі пари команд, які боротимуться за вихід до наступного раунду:

    «Альтернатива» (Київ) – «RED» (Київ)

    «АРПІ Запоріжжя» (Запорізька область) – «Кардинал-Рівне» (Рівне)

    «ІнБев/НПУ» (Житомир-Київ) – «Енергія» (Львів)

    «Продексім» (Херсон) – «Ураган» (Івано-Франківськ)

    Додається, що матчі цієї стадії заплановані на 24 лютого та 10 березня.

    Перші поєдинки відбудуться на майданчиках команд, що зазначені у парах першими.

    Нагадаємо, «Кардинал» та «ІнБев/НПУ» пробилися до чвертьфіналу останніми серед інших команд.

    Кубок України жеребкування футзал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ