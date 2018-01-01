Кубок України з футзалу. «Ураган» і «Продексім» зустрінуться у чвертьфіналі. Інші пари

Відбулося жеребкування 1/4 фіналу футзального Кубка серед чоловіків

У перерві контрольного матчу між збірними України та Казахстану було проведено церемонію жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футзалу сезону 2017/2018 років. Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України. До Вашої уваги всі пари команд, які боротимуться за вихід до наступного раунду: «Альтернатива» (Київ) –



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Відбулося жеребкування 1/4 фіналу футзального Кубка серед чоловіків

У перерві контрольного матчу між збірними України та Казахстану було проведено церемонію жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футзалу сезону 2017/2018 років.

Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України.

До Вашої уваги всі пари команд, які боротимуться за вихід до наступного раунду:

«Альтернатива» (Київ) – «RED» (Київ)

«АРПІ Запоріжжя» (Запорізька область) – «Кардинал-Рівне» (Рівне)

«ІнБев/НПУ» (Житомир-Київ) – «Енергія» (Львів)

«Продексім» (Херсон) – «Ураган» (Івано-Франківськ)

Додається, що матчі цієї стадії заплановані на 24 лютого та 10 березня.

Перші поєдинки відбудуться на майданчиках команд, що зазначені у парах першими.

Нагадаємо, «Кардинал» та «ІнБев/НПУ» пробилися до чвертьфіналу останніми серед інших команд.