В Узбекистані під час бійки з охоронцями нічного клубу вбито бійця MMA



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Загиблим виявився Джамшид Кенжаєв

Генпрокуратура Узбекистану оприлюднила дані у справі про вбивство у нічному клубі у Ташкенті учасника Азіатських ігор, вільного борця Джамшида Кенжаєва.

У бійці, яка виникла між відвідувачами й охоронцями нічного клубу, помер 25-річний спортсмен, інформує CA-NEWS.

За даними ГУВС, Кенжаєв прийшов у клуб у ніч з 8-го на 9 серпня і намагався пронести у будівлю ніж, але у нього на шляху встав охоронець.

За повідомленням Генпрокуратури, між Джамшидом та охоронцями клубу сталася сварка, під час якої відвідувач закладу завдав охоронцям кількох ударів кухонним ножем.

Зазначені охоронці отримали колото-різані поранення. Помічник охорони, який підбіг до місця бійки, вихопив ніж з рук дебошира та вдарив ним Кенжаєва в область грудей.

Кенжаєв був доставлений у лікарню, де помер, незважаючи на надану йому першу допомогу.

Джамшид Кенжаєв був учасником Азіатських ігор з вільної боротьби, переможцем і призером десятків міжнародних і національних спортивних турнірів.

Прокуратурою Ташкента порушено кримінальну справу. Охоронець, який ударив спортсмена ножем у груди, затриманий.