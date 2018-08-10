В Узбекистані під час бійки з охоронцями нічного клубу вбито бійця MMA
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Загиблим виявився Джамшид Кенжаєв
Генпрокуратура Узбекистану оприлюднила дані у справі про вбивство у нічному клубі у Ташкенті учасника Азіатських ігор, вільного борця Джамшида Кенжаєва.
У бійці, яка виникла між відвідувачами й охоронцями нічного клубу, помер 25-річний спортсмен, інформує CA-NEWS.
За даними ГУВС, Кенжаєв прийшов у клуб у ніч з 8-го на 9 серпня і намагався пронести у будівлю ніж, але у нього на шляху встав охоронець.
За повідомленням Генпрокуратури, між Джамшидом та охоронцями клубу сталася сварка, під час якої відвідувач закладу завдав охоронцям кількох ударів кухонним ножем.
Зазначені охоронці отримали колото-різані поранення. Помічник охорони, який підбіг до місця бійки, вихопив ніж з рук дебошира та вдарив ним Кенжаєва в область грудей.
Кенжаєв був доставлений у лікарню, де помер, незважаючи на надану йому першу допомогу.
Джамшид Кенжаєв був учасником Азіатських ігор з вільної боротьби, переможцем і призером десятків міжнародних і національних спортивних турнірів.
Прокуратурою Ташкента порушено кримінальну справу. Охоронець, який ударив спортсмена ножем у груди, затриманий.