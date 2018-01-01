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    У жіночій збірній України з біатлону розгорівся гучний скандал

    Валентина Семеренко жорстко розкритикувала роботу тренерського штабу на чолі зі словаком Урошем Велепецем
    Валентина Семеренко не потрапила в склад на жіночу естафету на Олімпіаді, після чого розкритикувала тренерів та партнерок по команді у коментарях в Facebook. Тренерський штаб збірної України довірив місце у складі в естафетній гонці Ірині Варвинець, Віті Семеренко, Юлії Джимі та Анастасії Меркушиній. Таким чином поза заявкою
    • Сьогодні, 12:27
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    Валя Семеренко. Фото: НОК України
    Валя Семеренко. Фото: НОК України

    Валентина Семеренко жорстко розкритикувала роботу тренерського штабу на чолі зі словаком Урошем Велепецем

    Валентина Семеренко не потрапила в склад на жіночу естафету на Олімпіаді, після чого розкритикувала тренерів та партнерок по команді у коментарях в Facebook.

    Тренерський штаб збірної України довірив місце у складі в естафетній гонці Ірині Варвинець, Віті Семеренко, Юлії Джимі та Анастасії Меркушиній.

    Таким чином поза заявкою залишилися Олена Підгрушна та Валентина Семеренко.

    Не потрапляння в естафетну четвірку зачепило Валю Семеренко, яка до останнього розраховувала на участь в гонці, і вона виплеснула емоції в коментарях у Facebook на сторінці UA:Біатлон під відео-коментарем старшого тренера команди Уроша Велепеца про принцип формування команди.

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    Семеренко наполягає на тому, що саме вона (а не Ірина Варвинець та Анастасія Меркушина) проходила за спортивним принципом, а тренери — Урош Велепец та Олег Меркушин — відчепили її.

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    Валентина також написала, що Урош Велепец проводив контрольне тренування між Анастасією Меркушиною і Оленою Підгрушною, в якому кращий результат показала Меркушина і тому вона потрапила в склад. Водночас, біатлоністка Семеренко дивується, чому її теж не перевірили на контрольному тренуванні.

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    Окрім цього Валентина Семеренко взяла участь у розмовах з вболівальниками у відповідях до коментарів. Зокрема, біатлоністка написала наступну фразу: «Знаєте, немає тих людей, які можуть постояти за тебе, сам завжди загинеш!».

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    Коментарі були опубліковані в інтервалі між 7 та 10 ранку за Києвом, тобто о 14-17 годині за Пхьончханом.

    Тобто всього за декілька годин до старту естафети.

    Достовірність коментарів підтверджують джерела Sport Arena на місці подій.

    Що цікаво, ще п’ять днів тому — після жіночого мас-старту — Валентина Семеренко в коментарі UA:Перший стверджувала, що «не читає дурниць в інтернеті».

    У Пхьончхані Валя Семеренко показує слабкі результати: 46-е місце в спринті, 25-а позиція в індивідуальній гонці і 19-е місце в мас-старті. Гонку переслідування Семеренко пропускала.

    Жіноча біатлонна естафета розпочнеться о 13:15 за Києвом

    Олімпійські ігри (Олімпіада) біатлон Збірна України лижний спорт Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Ірина Варвинець
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