У жіночій збірній України з біатлону розгорівся гучний скандал

Валентина Семеренко жорстко розкритикувала роботу тренерського штабу на чолі зі словаком Урошем Велепецем

Валентина Семеренко не потрапила в склад на жіночу естафету на Олімпіаді, після чого розкритикувала тренерів та партнерок по команді у коментарях в Facebook.

Не потрапляння в естафетну четвірку зачепило Валю Семеренко, яка до останнього розраховувала на участь в гонці, і вона виплеснула емоції в коментарях у Facebook на сторінці UA:Біатлон під відео-коментарем старшого тренера команди Уроша Велепеца про принцип формування команди .

Тренерський штаб збірної України довірив місце у складі в естафетній гонці Ірині Варвинець, Віті Семеренко, Юлії Джимі та Анастасії Меркушиній.

Семеренко наполягає на тому, що саме вона (а не Ірина Варвинець та Анастасія Меркушина) проходила за спортивним принципом, а тренери — Урош Велепец та Олег Меркушин — відчепили її.

Валентина також написала, що Урош Велепец проводив контрольне тренування між Анастасією Меркушиною і Оленою Підгрушною, в якому кращий результат показала Меркушина і тому вона потрапила в склад. Водночас, біатлоністка Семеренко дивується, чому її теж не перевірили на контрольному тренуванні.

Окрім цього Валентина Семеренко взяла участь у розмовах з вболівальниками у відповідях до коментарів. Зокрема, біатлоністка написала наступну фразу: «Знаєте, немає тих людей, які можуть постояти за тебе, сам завжди загинеш!».

Коментарі були опубліковані в інтервалі між 7 та 10 ранку за Києвом, тобто о 14-17 годині за Пхьончханом.

Тобто всього за декілька годин до старту естафети.

Достовірність коментарів підтверджують джерела Sport Arena на місці подій.

Що цікаво, ще п’ять днів тому — після жіночого мас-старту — Валентина Семеренко в коментарі UA:Перший стверджувала, що «не читає дурниць в інтернеті».

У Пхьончхані Валя Семеренко показує слабкі результати: 46-е місце в спринті, 25-а позиція в індивідуальній гонці і 19-е місце в мас-старті. Гонку переслідування Семеренко пропускала.

Жіноча біатлонна естафета розпочнеться о 13:15 за Києвом