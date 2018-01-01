У жіночій збірній України з біатлону розгорівся гучний скандал
- Сьогодні, 12:27
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Валентина Семеренко жорстко розкритикувала роботу тренерського штабу на чолі зі словаком Урошем Велепецем
Тренерський штаб збірної України довірив місце у складі в естафетній гонці Ірині Варвинець, Віті Семеренко, Юлії Джимі та Анастасії Меркушиній.
Таким чином поза заявкою залишилися Олена Підгрушна та Валентина Семеренко.
Не потрапляння в естафетну четвірку зачепило Валю Семеренко, яка до останнього розраховувала на участь в гонці, і вона виплеснула емоції в коментарях у Facebook на сторінці UA:Біатлон під відео-коментарем старшого тренера команди Уроша Велепеца про принцип формування команди.
Семеренко наполягає на тому, що саме вона (а не Ірина Варвинець та Анастасія Меркушина) проходила за спортивним принципом, а тренери — Урош Велепец та Олег Меркушин — відчепили її.
Валентина також написала, що Урош Велепец проводив контрольне тренування між Анастасією Меркушиною і Оленою Підгрушною, в якому кращий результат показала Меркушина і тому вона потрапила в склад. Водночас, біатлоністка Семеренко дивується, чому її теж не перевірили на контрольному тренуванні.
Окрім цього Валентина Семеренко взяла участь у розмовах з вболівальниками у відповідях до коментарів. Зокрема, біатлоністка написала наступну фразу: «Знаєте, немає тих людей, які можуть постояти за тебе, сам завжди загинеш!».
Коментарі були опубліковані в інтервалі між 7 та 10 ранку за Києвом, тобто о 14-17 годині за Пхьончханом.
Тобто всього за декілька годин до старту естафети.
Достовірність коментарів підтверджують джерела Sport Arena на місці подій.
Що цікаво, ще п’ять днів тому — після жіночого мас-старту — Валентина Семеренко в коментарі UA:Перший стверджувала, що «не читає дурниць в інтернеті».
У Пхьончхані Валя Семеренко показує слабкі результати: 46-е місце в спринті, 25-а позиція в індивідуальній гонці і 19-е місце в мас-старті. Гонку переслідування Семеренко пропускала.
Жіноча біатлонна естафета розпочнеться о 13:15 за Києвом