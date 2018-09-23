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    Валентина Шевченко битиметься проти скандально відомої Йоанни Єнджейчик

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    Фото взяте з сайту segodnya.ua - Валентина Шевченко битиметься проти скандально відомої Йоанни Єнджейчик
    Фото взяте з сайту segodnya.ua

    Поєдинок відбудеться 8 грудня у канадському Торонто

    Колишня претендентка на титул UFC у найлегшій вазі киргізка Валентина Шевченко (15-3) проведе поєдинок з екс-чемпіонкою у мінімальної категорії Йоанною Єнджейчик (15-2) в межах турніру UFC 231, який відбудеться 8 грудня у Торонто (Канада). У цьому бою, вже підтвердженому офіційно, буде розіграно вакантний титул у жіночому найлегшому дивізіоні змішаних єдиноборств.

    Нагадаємо, Шевченко мала поборотися за цей титул 8 вересня на UFC 228, але її суперниця Нікко Монтаньє потрапила до лікарні через проблеми з нирками. В результаті бій зірвався, а промоушен прийняв рішення позбавити Монтаньє титулу.

    Цікаво, що у липні минулого року повинен був відбутися поєдинок між чемпіонкою UFC Амандою Нуньєс і Валентиною Шевченко. Однак поєдинок був скасований менше, ніж за добу, оскільки Нуньєс потрапила до лікарні.

    Відразу ж Йоанна Єнджейчик запропонувала керівництву промоушена замінити Аманду. Однак Йоанну не допустили до бою представники Атлетичною комісії штату Невада. Виявилося, що Єджейчик не встигає пройти тест на вагітність, що є обов'язковим заходом.

    Джерело: segodnya.ua

    Торонто кікбоксинг
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