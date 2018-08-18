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    «Вальядолід» може орендувати у «Реала» Луніна

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    Андрій Лунін - «Вальядолід» може орендувати у «Реала» Луніна
    Андрій Лунін

    Втім, цей варіант є запасним

    «Вальядолід» розглядає воротаря «Реала» Андрія Луніна в якості запасного варіанту трансферу цього літа.

    Про це повідомив іспанський журналіст Енріке Ортего в ефірі телеканалу Gol.

    «Вальядолід» має намір підписати 34-річного голкіпера «Леганеса» Івана Куельяра, але з його трансфером можуть виникнути труднощі.

    «Вальядолід» звернеться до варіанту підписання Луніна, якщо не вдасться роздобути Куельяра.

    Нагадаємо, що угода Луніна з «Реалом» розрахована на шість років.

    Джерело: ua.tribuna.com

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