«Вальядолід» може орендувати у «Реала» Луніна
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Розсилка
Андрій Лунін
Втім, цей варіант є запасним
«Вальядолід» розглядає воротаря «Реала» Андрія Луніна в якості запасного варіанту трансферу цього літа.
Про це повідомив іспанський журналіст Енріке Ортего в ефірі телеканалу Gol.
«Вальядолід» має намір підписати 34-річного голкіпера «Леганеса» Івана Куельяра, але з його трансфером можуть виникнути труднощі.
«Вальядолід» звернеться до варіанту підписання Луніна, якщо не вдасться роздобути Куельяра.
Нагадаємо, що угода Луніна з «Реалом» розрахована на шість років.
Джерело: ua.tribuna.com