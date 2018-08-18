«Вальядолід» може орендувати у «Реала» Луніна



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Андрій Лунін

Втім, цей варіант є запасним

«Вальядолід» розглядає воротаря «Реала» Андрія Луніна в якості запасного варіанту трансферу цього літа.

Про це повідомив іспанський журналіст Енріке Ортего в ефірі телеканалу Gol.

«Вальядолід» має намір підписати 34-річного голкіпера «Леганеса» Івана Куельяра, але з його трансфером можуть виникнути труднощі.

«Вальядолід» звернеться до варіанту підписання Луніна, якщо не вдасться роздобути Куельяра.

Нагадаємо, що угода Луніна з «Реалом» розрахована на шість років.

Джерело: ua.tribuna.com