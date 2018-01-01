Вартість півзахисника «Шахтаря» зросла на 11 мільйонів євро

24-річний бразилець провів за «Шахтар» 16 матчів, забив два голи і зробив два ассисти

За версією Transfermarkt, ціна на півзахисника «Шахтаря» Фреда зросла на 11 мільйонів євро за останні півроку. Раніше вартість бразильця оцінювалася у вісім мільйонів євро. Зараз його ціна - 19 мільйонів євро. У цьому сезоні 24-річний бразилець провів за «Шахтар» 16 матчів, забив два голи і зробив два ассисти.



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Фред. Фото: ФК Шахтар

24-річний бразилець провів за «Шахтар» 16 матчів, забив два голи і зробив два ассисти

За версією Transfermarkt, ціна на півзахисника «Шахтаря» Фреда зросла на 11 мільйонів євро за останні півроку.



Раніше вартість бразильця оцінювалася у вісім мільйонів євро.

Зараз його ціна - 19 мільйонів євро.



У цьому сезоні 24-річний бразилець провів за «Шахтар» 16 матчів, забив два голи і зробив два ассисти.

Нагадаємо, в трансфері Фреда зацікавлений особисто головний тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моурінью.



Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» запропонував за хавбека 50,5 мільйонів євро, але донецький клуб наполягає на більшій сумі. «

Джерело: ua.tribuna.com