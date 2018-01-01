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    Вартість півзахисника «Шахтаря» зросла на 11 мільйонів євро

    24-річний бразилець провів за «Шахтар» 16 матчів, забив два голи і зробив два ассисти
    За версією Transfermarkt, ціна на півзахисника «Шахтаря» Фреда зросла на 11 мільйонів євро за останні півроку. Раніше вартість бразильця оцінювалася у вісім мільйонів євро. Зараз його ціна - 19 мільйонів євро. У цьому сезоні 24-річний бразилець провів за «Шахтар» 16 матчів, забив два голи і зробив два ассисти.
    • Сьогодні, 21:50
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    Фред. Фото: ФК Шахтар
    Фред. Фото: ФК Шахтар

    24-річний бразилець провів за «Шахтар» 16 матчів, забив два голи і зробив два ассисти

    За версією Transfermarkt, ціна на півзахисника «Шахтаря» Фреда зросла на 11 мільйонів євро за останні півроку.
     
    Раніше вартість бразильця оцінювалася у вісім мільйонів євро.

    Зараз його ціна - 19 мільйонів євро.
     
    У цьому сезоні 24-річний бразилець провів за «Шахтар» 16 матчів, забив два голи і зробив два ассисти.

    Нагадаємо, в трансфері Фреда зацікавлений особисто головний тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моурінью.
     
    Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» запропонував за хавбека 50,5 мільйонів євро, але донецький клуб наполягає на більшій сумі. «

    Джерело: ua.tribuna.com

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