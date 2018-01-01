Ващуку погрожують судовим позовом за борг перед Гусєвим

Колишній гравець «Динамо» та «Спартака», як повідомляється, винен 50 тисяч доларів

На колишнього гравця збірної України та київського «Динамо» Владислава Ващука готують судовий позов. Якщо факт шахрайства буде доведено, йому загрожує тривале позбавлення волі. Про це повідомив керівник Всеукраїнського благодійного фонду соціального захисту футболістів і тренерів України Олег Печорний. За його словами, Ващук



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Владислав Ващук

Колишній гравець «Динамо» та «Спартака», як повідомляється, винен 50 тисяч доларів

На колишнього гравця збірної України та київського «Динамо» Владислава Ващука готують судовий позов. Якщо факт шахрайства буде доведено, йому загрожує тривале позбавлення волі.

Про це повідомив керівник Всеукраїнського благодійного фонду соціального захисту футболістів і тренерів України Олег Печорний.

За його словами, Ващук «кинув» на гроші свого екс-партнера по київському клубу.

«Цей конфлікт тягнеться вже 10 років. У 2007-му Ващук, який тоді ще виступав за «Динамо», позичив у Гусєва 50 тисяч доларів і дотепер не віддав. Гусєв упродовж років нагадував йому про цей борг, але Владислав відповідав, що наразі не може його погасити», - сказав Печорний.

«Зрештою, Гусєву це набридло, він зрозумів, що самотужки свої гроші не поверне, і звернувся по допомогу в наш фонд. Тобто тепер цим боргом займатимемось ми. Він багато допомагає нашому фонду і сказав, що ці 50 тисяч доларів готовий віддати дітям. Тобто, якщо ми виб'ємо ці кошти, витратимо їх на допомогу дітям-переселенцям, із бідних сімей, хворим», - додав він.

Печорний зауважив, що юрист готує документи у поліцію, щоби там розпочали кримінальне провадження проти Владислава Ващука за статтею «шахрайство», санкція якої передбачає позбавлення волі від п'яти до десяти років.

«І якщо він не віддасть борг, то потрапить за ґрати. У Ващука є бізнес, багато нерухомості, заможні друзі. Не думаю, що для нього проблема віддати ці кошти. Є розписка, є люди, які бачили, що він брав ці кошти у Гусєва, і вони готові свідчити в суді», - пояснив він.

Сам Владислав Ващук заявив, що вперше про таке чує.

«Про що взагалі йдеться? У мене з Гусєвим жодних конфліктів немає. Це, вочевидь, Печорний знову щось вигадав. Мені люди гроші винні, це факт. Лише їжджу і збираю борги, а щоб я комусь був винен? Навіть не розумію, як це сталось. Сьогодні не 1 квітня? Усе схоже на грубий жарт», - відповів Ващук.

Джерело: Експрес