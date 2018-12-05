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    Василь Ломаченко хоче довести, що його батько – найкращий тренер у світі

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    Василь та Анатолій Ломаченки - Василь Ломаченко хоче довести, що його батько – найкращий тренер у світі
    Василь та Анатолій Ломаченки
    Фото: heavy.com

    Також український чемпіон хоче доказати, що Анатолій Ломаченко – геній боксу

    8 грудня Нью-Йорку (США) на малій сцені легендарного спорткомплексу Madison Square Garden український чемпіон WBA Super Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) проведе другий бій у межах легкої ваги (до 61,2 кг) – об'єднавчу сутичку з чемпіоном за версією WBO у цій же ваговій категорії Хосе Педрасою (25-1, 12 КО) з Пуерто-Рико.

    Дебютував українець у травні 2018 року достроковою перемогою над чинним володарем титулів WBA і The Ring венесуельцем Хорхе Лінаресом (45-4, 28 КО).

    В інтерв'ю телеканалу ESPN українець повідав про свої спортивні пріоритети, розповів про те, що його мотивує, і яку мету він перед собою поставив.

    «Хочу об'єднати титули, - не приховує Ломаченко. - Це було моєю першою метою, коли я перейшов у професіонали. У мене через певні причин не було можливості зробити це у напівлегкому (до 57,2 кг) і в другому напівлегкому (до 59 кг) дивізіонах. Може, вийде тут».

    За словами чемпіона, батько-тренер Анатолій Ломаченко здивує у бою з Педрасою несподіваною стратегією.

    «Хочу довести, що мій батько – найкращий тренер у світі, геній боксу. Тому я і займаюся цим. Батько дивився бій Педраси, розповів, що і як мені необхідно робити в ринзі. Як я говорив раніше, я – гра, а батько - гравець. Ми приготували кілька сюрпризів на бій. Мабуть, здивуємо обраною стратегією. Але як воно буде – побачимо в рингу», - пояснив Ломаченко.

    «Виграти другий титул, третій, четвертий – це моя мета, мій план. Це не порада батька. Просто я хочу вписати своє ім'я в історію боксу», - зізнався українець.

    Джерело: vringe.com

    бокс Василь Ломаченко тренер WBA WBO
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