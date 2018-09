Ломаченко та Педраса проведуть бій 8 грудня

Бій повинен відбутися на арені «Медісон Сквер Гарден»

Чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Василь Ломаченко проведе бій з чемпіоном за версією WBO Хосе Педрасою 8 грудня.

Принаймні, про це повідомляє Top Rank.

Поєдинок відбудеться у Нью-Йорку на арені «Медісон Сквер Гарден».

#LomaPedraza

For lightweight supremacy

Dec. 8th

Only on @ESPN pic.twitter.com/51Cjgu8DFv