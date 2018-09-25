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    Ломаченко та Педраса проведуть бій 8 грудня

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    Ломаченко та Педраса проведуть бій 8 грудня

    Бій повинен відбутися на арені «Медісон Сквер Гарден»

    Чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Василь Ломаченко проведе бій з чемпіоном за версією WBO Хосе Педрасою 8 грудня.

    Принаймні, про це повідомляє Top Rank.

    Поєдинок відбудеться у Нью-Йорку на арені «Медісон Сквер Гарден».

    Ломаченко востаннє захистив титул у травні цього року, відправивши у нокаут Хорхе Лінареса.

    Педраса в останній раз виходив у ринг у серпні, перемігши за очками Раймундо Бельтрана.

    Нагадаємо, бій Ломаченко - Педраса перенесли через телевізійні рейтинги.

    Додамо, що непереможний Майкі Гарсія назвав свою головну мету: і це не Василь Ломаченко.

    бокс Василь Ломаченко Нью-Йорк
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