Ломаченко та Педраса проведуть бій 8 грудня



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Бій повинен відбутися на арені «Медісон Сквер Гарден»

Чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Василь Ломаченко проведе бій з чемпіоном за версією WBO Хосе Педрасою 8 грудня.

Принаймні, про це повідомляє Top Rank.

Поєдинок відбудеться у Нью-Йорку на арені «Медісон Сквер Гарден».

Ломаченко востаннє захистив титул у травні цього року, відправивши у нокаут Хорхе Лінареса.

Педраса в останній раз виходив у ринг у серпні, перемігши за очками Раймундо Бельтрана.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Педраса перенесли через телевізійні рейтинги.

Додамо, що непереможний Майкі Гарсія назвав свою головну мету: і це не Василь Ломаченко.