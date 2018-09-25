Ломаченко та Педраса проведуть бій 8 грудня
-
Розсилка
Бій повинен відбутися на арені «Медісон Сквер Гарден»
Чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Василь Ломаченко проведе бій з чемпіоном за версією WBO Хосе Педрасою 8 грудня.
Принаймні, про це повідомляє Top Rank.
Поєдинок відбудеться у Нью-Йорку на арені «Медісон Сквер Гарден».
#LomaPedraza— Top Rank Boxing (@trboxing) 25 вересня 2018 р.
For lightweight supremacy
Dec. 8th
Only on @ESPN pic.twitter.com/51Cjgu8DFv
Ломаченко востаннє захистив титул у травні цього року, відправивши у нокаут Хорхе Лінареса.
Педраса в останній раз виходив у ринг у серпні, перемігши за очками Раймундо Бельтрана.
Нагадаємо, бій Ломаченко - Педраса перенесли через телевізійні рейтинги.
Додамо, що непереможний Майкі Гарсія назвав свою головну мету: і це не Василь Ломаченко.