  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ватерполісти «Динамо» зазнали поразки у матчі Ліги чемпіонів

    • Розсилка
    Фото взяте з ресурсу galinfo.com.ua - Ватерполісти «Динамо» зазнали поразки у матчі Ліги чемпіонів
    Фото взяте з ресурсу galinfo.com.ua

    У третій грі Ліги Чемпіонів-18/19 ватерполісти «Динамо» програли BPM «Sport Management» з Італії

    У румунському Брашові наприкінці доби 14 вересня завершився другий ігровий день турніру групи «А» у рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з водного поло сезону-18/19, упродовж якого команди на водному майданчику басейну «Олімпік» зіграли поєдинки другого та третього турів.

    Гра закінчилася з малоприємним для українців рахунком 8:22. Втім, попереду два заключні поєдинки: сьогодні «Динамо» відкриває четвертий тур грою проти французького клубу «Pays D’AIX»  з містечка Екс-ан-Прованс, а завтра українці першими зіграють поєдинок п’ятого, заключного туру з турецькою командою «Enka Sport» зі Стамбула.

    Тож будемо сподіватися, що сьогоднішній майстер-клас від італійських ватерполістів з «BPM Sport Management» піде підопічним Олексія Шведова та Дениса Волончука на користь і вони зуміють виконати поставлене завдання – пробитися до другого етапу кваліфікації Ліги чемпіонів. 

    Джерело: zik.ua

    водні види спорту водне поло
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ