Ватерполісти «Динамо» зазнали поразки у матчі Ліги чемпіонів



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Фото взяте з ресурсу galinfo.com.ua

У третій грі Ліги Чемпіонів-18/19 ватерполісти «Динамо» програли BPM «Sport Management» з Італії

У румунському Брашові наприкінці доби 14 вересня завершився другий ігровий день турніру групи «А» у рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з водного поло сезону-18/19, упродовж якого команди на водному майданчику басейну «Олімпік» зіграли поєдинки другого та третього турів.

Гра закінчилася з малоприємним для українців рахунком 8:22. Втім, попереду два заключні поєдинки: сьогодні «Динамо» відкриває четвертий тур грою проти французького клубу «Pays D’AIX» з містечка Екс-ан-Прованс, а завтра українці першими зіграють поєдинок п’ятого, заключного туру з турецькою командою «Enka Sport» зі Стамбула.

Тож будемо сподіватися, що сьогоднішній майстер-клас від італійських ватерполістів з «BPM Sport Management» піде підопічним Олексія Шведова та Дениса Волончука на користь і вони зуміють виконати поставлене завдання – пробитися до другого етапу кваліфікації Ліги чемпіонів.

Джерело: zik.ua