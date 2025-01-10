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Мін’юст повідомив, коли очікується відновлення роботи усіх реєстрів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Мін’юст повідомив, коли очікується відновлення роботи усіх реєстрів
Стефанішина запевнила, що до 17 січня міністерство матиме чітке бачення ситуації
фото з відкритих джерел

Стефанішина: Пріоритетом для мене як міністра юстиції є не швидкі результати заради позитивних відгуків, а забезпечення якісного доступу громадян до послуг

Міністерство юстиції прогнозує повне відновлення функціонування державних реєстрів, які зазнали російської кібератаки, до кінця січня. Про це у коментарі «Укрінформу» повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

За її словами, після кібератаки вона обережніше ставиться до прогнозування термінів. Водночас вона запевнила, що до 17 січня міністерство матиме чітке бачення ситуації.

«Пріоритетом для мене як міністра юстиції є не швидкі результати заради позитивних відгуків, а забезпечення якісного доступу громадян до послуг. Хоча процес відновлення потребуватиме певного часу, ми очікуємо, що не вийдемо за межі січня. Ми щиро вдячні українцям за терпіння та розуміння у цих непростих обставинах», – сказала Стефанішина. 

Нагадаємо, на одинадцятий день після найбільшої хакерської атаки росіян в Україні знову запрацювали перші три реєстри.

Як повідомляв «Главком», у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто. 

Згодом віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. 

Також у коментарі «Главкому» заступник директора аналітичної системи YouControl з правових питань Данило Глоба зазначив: ця ситуація негативно впливає на роботу багатьох державних і недержавних систем, які використовують дані реєстрів.

Раніше Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки. 

До слова, 4 січня у системі державних реєстрів запрацював сервіс державної реєстрації актів цивільного стану, тож тепер є можливість реєструвати акти цивільного стану. 

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Теги: Міністерство юстиції реєстр кібератака

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