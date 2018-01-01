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    «Верес» орендував захисника «Зорі»

    32-річний Микита Каменюка найближчі півроку проведе у рівненському клубі
    Микита Каменюка виступатиме за «Верес» – до нового клубу 32-річний оборонець луганської «Зорі» приєднався на правах орендної угоди. У червоно-чорній футболці він гратиме до завершення нинішнього сезону, інформує офіційний сайт клубу. Каменюка народився 3 червня 1985 року у Луганську. Зріст - 172 см, вага - 64 кг.
    • Сьогодні, 12:18
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    Микита Каменюка
    Микита Каменюка

    32-річний Микита Каменюка найближчі півроку проведе у рівненському клубі

    Микита Каменюка виступатиме за «Верес» – до нового клубу 32-річний оборонець луганської «Зорі» приєднався на правах орендної угоди.

    У червоно-чорній футболці він гратиме до завершення нинішнього сезону, інформує офіційний сайт клубу.

    Каменюка народився 3 червня 1985 року у Луганську. Зріст - 172 см, вага - 64 кг. Раніше виступав за «Авангард» (Ровеньки), «Маріуполь» і луганську «Зорю».

    Зіграв один матч за національну збірну України.

    Окрім того, «Верес» припинив співпрацю із Богданом Когутом.

    Контракт розірвано за спільною згодою сторін. 30-річний футболіст невдовзі отримає статус вільного агента.

    До «Вереса» Когут приєднався влітку 2016 року. У минулому сезоні голкіпер провів за червоно-чорну команду 26 матчів.

    У нинішньому сезоні Богдан провів лише три матчі за першу команду. У поєдинках чемпіонату УПЛ на полі не з’являвся. Натомість, регулярно допомагав команді U21, за яку провів 9 матчів.

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