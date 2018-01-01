«Верес» орендував захисника «Зорі»

32-річний Микита Каменюка найближчі півроку проведе у рівненському клубі

Микита Каменюка виступатиме за «Верес» – до нового клубу 32-річний оборонець луганської «Зорі» приєднався на правах орендної угоди. У червоно-чорній футболці він гратиме до завершення нинішнього сезону, інформує офіційний сайт клубу. Каменюка народився 3 червня 1985 року у Луганську. Зріст - 172 см, вага - 64 кг.



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Микита Каменюка

32-річний Микита Каменюка найближчі півроку проведе у рівненському клубі

Микита Каменюка виступатиме за «Верес» – до нового клубу 32-річний оборонець луганської «Зорі» приєднався на правах орендної угоди.

У червоно-чорній футболці він гратиме до завершення нинішнього сезону, інформує офіційний сайт клубу.

Каменюка народився 3 червня 1985 року у Луганську. Зріст - 172 см, вага - 64 кг. Раніше виступав за «Авангард» (Ровеньки), «Маріуполь» і луганську «Зорю».

Зіграв один матч за національну збірну України.

Окрім того, «Верес» припинив співпрацю із Богданом Когутом.

Контракт розірвано за спільною згодою сторін. 30-річний футболіст невдовзі отримає статус вільного агента.

До «Вереса» Когут приєднався влітку 2016 року. У минулому сезоні голкіпер провів за червоно-чорну команду 26 матчів.

У нинішньому сезоні Богдан провів лише три матчі за першу команду. У поєдинках чемпіонату УПЛ на полі не з’являвся. Натомість, регулярно допомагав команді U21, за яку провів 9 матчів.