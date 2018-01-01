«Верес» посилиться нападником «Олександрії»
- Сьогодні, 18:52
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Станіслав Куліш. Фото: Footboom
Контракт буде підписаний строком на два роки
Зимовим новачком «Вереса» стане форвард Станіслав Куліш, повідомляє офіційний сайт клубу.
«Верес» та 28-річний нападник досягли згоди щодо умов контракту, який сторони повинні підписати згодом. Згідно з домовленістю, контракт зі Станіславом Кулішем буде підписано строком на два роки.
Наразі футболіст разом із «Вересом» перебуває на тренувальному зборі у Туреччині.
Станіслав Куліш раніше виступав за «Дніпро-75», «Колос» (Нікополь), «Сталь» (Кам'янське), «Металіст» (Харків) та «Олександрію».