«Верес» посилиться нападником «Олександрії»

Контракт буде підписаний строком на два роки

Зимовим новачком «Вереса» стане форвард Станіслав Куліш, повідомляє офіційний сайт клубу. «Верес» та 28-річний нападник досягли згоди щодо умов контракту, який сторони повинні підписати згодом. Згідно з домовленістю, контракт зі Станіславом Кулішем буде підписано строком на два роки. Наразі футболіст разом із



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Станіслав Куліш. Фото: Footboom

Контракт буде підписаний строком на два роки

Зимовим новачком «Вереса» стане форвард Станіслав Куліш, повідомляє офіційний сайт клубу.

«Верес» та 28-річний нападник досягли згоди щодо умов контракту, який сторони повинні підписати згодом. Згідно з домовленістю, контракт зі Станіславом Кулішем буде підписано строком на два роки.

Наразі футболіст разом із «Вересом» перебуває на тренувальному зборі у Туреччині.

Станіслав Куліш раніше виступав за «Дніпро-75», «Колос» (Нікополь), «Сталь» (Кам'янське), «Металіст» (Харків) та «Олександрію».