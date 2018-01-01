  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Верес» розстався з Котлярем і вирушив на збір до Туреччини

    Тренери рівненського клубу взяли на збори 19 футболістів
    Головний тренер рівненського «Вереса» Юрій Свірков узяв на тренувальний збір до Туреччини 19 футболістів. Серед них – троє потенційних новачків, які перебувають у таборі команди на оглядинах, інформує офіційний сайт клубу. До Туреччини вилетіли наступні гравці: воротарі Олександр Бандура та Дмитро Фастов; захисники Сергій
    • Сьогодні, 19:32
    • Розсилка
    Антон Котляр (зліва)
    Антон Котляр (зліва)

    Тренери рівненського клубу взяли на збори 19 футболістів

    Головний тренер рівненського «Вереса» Юрій Свірков узяв на тренувальний збір до Туреччини 19 футболістів.

    Серед них – троє потенційних новачків, які перебувають у таборі команди на оглядинах, інформує офіційний сайт клубу.

    До Туреччини вилетіли наступні гравці:

    воротарі Олександр Бандура та Дмитро Фастов;

    захисники Сергій Сімінін, Микита Каменюка, Сергій Борзенко, Микола Іщенко, Володимир Адамюк, Артур Западня та Владислав Приймак;

    півзахисники Максим Каленчук, Євген Морозенко, Роман Карасюк, Денис Кожанов і Ростислав Волошинович;

    нападники Михайло Сергійчук і Руслан Степанюк.

    Разом із командою закордон вилетіли і гравці, що перебувають на оглядинах: воротар Богдан Сарнавський, півзахисник Павло Мягков і нападник Станіслав Куліш.

    Інші потенційні новачки приєднаються до табору команди вже на місці базування.

    Тренувальний збір команди у Туреччині триватиме до 13-го лютого.

    Водночас, Антон Котляр залишив рівненський «Верес». Клуб і футболіст вирішили припинити співпрацю за спільною згодою сторін.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Верес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ