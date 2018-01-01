«Верес» розстався з Котлярем і вирушив на збір до Туреччини
- Сьогодні, 19:32
-
Розсилка
Тренери рівненського клубу взяли на збори 19 футболістів
Головний тренер рівненського «Вереса» Юрій Свірков узяв на тренувальний збір до Туреччини 19 футболістів.
Серед них – троє потенційних новачків, які перебувають у таборі команди на оглядинах, інформує офіційний сайт клубу.
До Туреччини вилетіли наступні гравці:
воротарі Олександр Бандура та Дмитро Фастов;
захисники Сергій Сімінін, Микита Каменюка, Сергій Борзенко, Микола Іщенко, Володимир Адамюк, Артур Западня та Владислав Приймак;
півзахисники Максим Каленчук, Євген Морозенко, Роман Карасюк, Денис Кожанов і Ростислав Волошинович;
нападники Михайло Сергійчук і Руслан Степанюк.
Разом із командою закордон вилетіли і гравці, що перебувають на оглядинах: воротар Богдан Сарнавський, півзахисник Павло Мягков і нападник Станіслав Куліш.
Інші потенційні новачки приєднаються до табору команди вже на місці базування.
Тренувальний збір команди у Туреччині триватиме до 13-го лютого.
Водночас, Антон Котляр залишив рівненський «Верес». Клуб і футболіст вирішили припинити співпрацю за спільною згодою сторін.