«Верес» розстався з Котлярем і вирушив на збір до Туреччини

Тренери рівненського клубу взяли на збори 19 футболістів

Головний тренер рівненського «Вереса» Юрій Свірков узяв на тренувальний збір до Туреччини 19 футболістів. Серед них – троє потенційних новачків, які перебувають у таборі команди на оглядинах, інформує офіційний сайт клубу. До Туреччини вилетіли наступні гравці: воротарі Олександр Бандура та Дмитро Фастов; захисники Сергій