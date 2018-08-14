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    «Верес» вигнав з команди трьох футболістів за напад на таксиста у Рівному

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    «Верес» вигнав з команди трьох футболістів за напад на таксиста у Рівному

    Керівництво клубу розірвали угоди з трьома хуліганами

    Трьох футболістів керівництво клубу «Верес» звільнено з команди за порушення спортивного режиму та порушення умов контракту.

    Про це повідомляється у заяві рівненського клубу, яка опублікована на офіційному сайті команди.

    «З огляду на інцидент, який стався у ніч на суботу 11.08.2018 року за участі гравців «Вересу», керівництво клубу заявляє наступне:

    футболісти команди – Антон Котляр, Віктор Барабаш, Дмитро Заїкин – звільнені з команди за порушення спортивного режиму, порушення умов контракту та приховування від керівництва клубу даного інциденту;

    керівництво клубу надасть повне сприяння правоохоронним органам у процесі розслідування інциденту з ймовірним нападом згаданих екс-гравців «Вереса» на таксиста. У разі доведення провини, винуватці мають бути покарані згідно чинного законодавства України;

    керівництво Народного клубу «Верес» вважає абсолютно неприпустимою таку поведінку гравців. Футбол – це явище, покликане пропагувати здоровий спосіб життя, цивілізований розвиток суспільства, культуру вболівання і відпочинку. Професійні футболісти мають бути взірцем і прикладом для молоді. Стверджуємо, що НК «Верес» (Рівне) і надалі буде категоричним та нетерпимим до проявів агресії і неспортивної поведінки, як футболістів, так і інших офіційних представників клубу», - йдеться у заяві.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України напад розслідування Рівне ФК Верес
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