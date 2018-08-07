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    «Верес» залишився без головного тренера

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    Володимир Гоменюк - «Верес» залишився без головного тренера
    Володимир Гоменюк

    Володимир Гоменюк вирішив подати у відставку

    Екс-гравець «Дніпра» і «Металіста» Володимир Гоменюк подав у відставку з посади головного тренера «Вереса».

    Про це інформує прес-служба рівненського клубу.

    «Я прийняв нелегке для себе рішення піти у відставку з посади головного тренера «червоно-чорних». Прошу з розумінням до цього поставитися. Зі свого боку бажаю «Вересу» перемог і успіху у вирішенні поставлених завдань», - сказав Гоменюк.

    Володимир очолив команду 14 червня цього року.

    На початку сезону команда вилетіла з Кубка України від «Миная», а також програла два стартові матчі другої ліги і один зіграла внічию.

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