«Верес» залишився без головного тренера



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Володимир Гоменюк

Володимир Гоменюк вирішив подати у відставку

Екс-гравець «Дніпра» і «Металіста» Володимир Гоменюк подав у відставку з посади головного тренера «Вереса».

Про це інформує прес-служба рівненського клубу.

«Я прийняв нелегке для себе рішення піти у відставку з посади головного тренера «червоно-чорних». Прошу з розумінням до цього поставитися. Зі свого боку бажаю «Вересу» перемог і успіху у вирішенні поставлених завдань», - сказав Гоменюк.

Володимир очолив команду 14 червня цього року.

На початку сезону команда вилетіла з Кубка України від «Миная», а також програла два стартові матчі другої ліги і один зіграла внічию.