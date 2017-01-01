«Верес» запланував на зборі у Туреччині спаринги з «Динамо» та «Слованом»
- Вчора, 22:30
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Також рівненська команда зіграє з колективами з Румунії, Чехії та Грузії
«Верес» домовився про спаринги з рядом команд на зборах у Туреччині, серед яких «Динамо» Мінськ і чеський «Слован».
За словами головного тренера рівнян Юрія Вірта, клуб уже знайшов суперників для п'яти з восьми-дев'яти запланованих матчів.
«У нас уже підтверджені гри з такими командами як «Газ-Метан» (Румунія), «Динамо» (Мінськ, Білорусь), «Слован» (Братислава, Словаччина), «Височина» (Чехія) та «Самтредіа» (Грузія)», - розповів тренер у коментарі Sport Arena.
«Матчі з іншими суперниками на стадії затвердження», - додав Вірт.
«Верес» проведе збір у турецькому місті Сіде з 17 січня по 13 лютого.
Після 19-ти турів Прем'єр-ліги команда йде на 5-му місці з 26-ма очками. У 20-му турі «Верес» зіграє проти «Ворскли» у Полтаві. Базова дата туру – 17 лютого.
Нагадаємо, «Верес» веде переговори із півзахисником «Карпат».
А сам Юрій Вірт казав, що «Верес» веде переговори з 7-8 потенційними новачками.