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    «Верес» запланував на зборі у Туреччині спаринги з «Динамо» та «Слованом»

    Також рівненська команда зіграє з колективами з Румунії, Чехії та Грузії
    «Верес» домовився про спаринги з рядом команд на зборах у Туреччині, серед яких «Динамо» Мінськ і чеський «Слован». За словами головного тренера рівнян Юрія Вірта, клуб уже знайшов суперників для п'яти з восьми-дев'яти запланованих матчів. «У нас уже підтверджені гри з такими командами як
    • Вчора, 22:30
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    Фото НК &laquo;Верес&raquo;
    Фото НК «Верес»

    Також рівненська команда зіграє з колективами з Румунії, Чехії та Грузії

    «Верес» домовився про спаринги з рядом команд на зборах у Туреччині, серед яких «Динамо» Мінськ і чеський «Слован».

    За словами головного тренера рівнян Юрія Вірта, клуб уже знайшов суперників для п'яти з восьми-дев'яти запланованих матчів.

    «У нас уже підтверджені гри з такими командами як «Газ-Метан» (Румунія), «Динамо» (Мінськ, Білорусь), «Слован» (Братислава, Словаччина), «Височина» (Чехія) та «Самтредіа» (Грузія)», - розповів тренер у коментарі Sport Arena.

    «Матчі з іншими суперниками на стадії затвердження», - додав Вірт.

    «Верес» проведе збір у турецькому місті Сіде з 17 січня по 13 лютого.

    Після 19-ти турів Прем'єр-ліги команда йде на 5-му місці з 26-ма очками. У 20-му турі «Верес» зіграє проти «Ворскли» у Полтаві. Базова дата туру – 17 лютого.

    Нагадаємо, «Верес» веде переговори із півзахисником «Карпат».

    А сам Юрій Вірт казав, що «Верес» веде переговори з 7-8 потенційними новачками.

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