«Верес» запланував на зборі у Туреччині спаринги з «Динамо» та «Слованом»

Також рівненська команда зіграє з колективами з Румунії, Чехії та Грузії

«Верес» домовився про спаринги з рядом команд на зборах у Туреччині, серед яких «Динамо» Мінськ і чеський «Слован». За словами головного тренера рівнян Юрія Вірта, клуб уже знайшов суперників для п'яти з восьми-дев'яти запланованих матчів. «У нас уже підтверджені гри з такими командами як



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Фото НК «Верес»

Також рівненська команда зіграє з колективами з Румунії, Чехії та Грузії

«Верес» домовився про спаринги з рядом команд на зборах у Туреччині, серед яких «Динамо» Мінськ і чеський «Слован».

За словами головного тренера рівнян Юрія Вірта, клуб уже знайшов суперників для п'яти з восьми-дев'яти запланованих матчів.

«У нас уже підтверджені гри з такими командами як «Газ-Метан» (Румунія), «Динамо» (Мінськ, Білорусь), «Слован» (Братислава, Словаччина), «Височина» (Чехія) та «Самтредіа» (Грузія)», - розповів тренер у коментарі Sport Arena.

«Матчі з іншими суперниками на стадії затвердження», - додав Вірт.

«Верес» проведе збір у турецькому місті Сіде з 17 січня по 13 лютого.

Після 19-ти турів Прем'єр-ліги команда йде на 5-му місці з 26-ма очками. У 20-му турі «Верес» зіграє проти «Ворскли» у Полтаві. Базова дата туру – 17 лютого.

Нагадаємо, «Верес» веде переговори із півзахисником «Карпат».

А сам Юрій Вірт казав, що «Верес» веде переговори з 7-8 потенційними новачками.