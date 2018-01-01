«Верес» заявив вісім нових гравців на весняну частину УПЛ

Взимку «Верес» покинули кілька основних гравців та тренер Юрій Вірт

Рівненський «Верес» заявив на весняну частину УПЛ одразу 8 нових футболістів. Цікаво, що із деякими з них контракт досі не підписано. Про це інформує офіційний сайт клубу. Мова йде про Станіслава Куліша, Богдана Сарнавського, Дениса Кожанова, Павла Мягкова, Павла Лук'янчука, Владислава Приймака, Максима Каленчука та Микиту Каменюку.



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ФК Верес. Фото: ФК Верес

Взимку «Верес» покинули кілька основних гравців та тренер Юрій Вірт

Рівненський «Верес» заявив на весняну частину УПЛ одразу 8 нових футболістів. Цікаво, що із деякими з них контракт досі не підписано.

Про це інформує офіційний сайт клубу.

Мова йде про Станіслава Куліша, Богдана Сарнавського, Дениса Кожанова, Павла Мягкова, Павла Лук'янчука, Владислава Приймака, Максима Каленчука та Микиту Каменюку.

Цікаво, що офіційної інформації про підписання контрактів із Лук'янчуком та Мягковим досі не було. Вказані гравці перебували у «Вересі» на перегляді.

Нагадаємо, взимку «Верес» покинули кілька основних гравців та тренер Юрій Вірт, якого замінив Юрій Свірков. Після 19-ти турів рівненський клуб посідає 5 місце в УПЛ.