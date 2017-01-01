«Верес» зимову паузу в чемпіонаті проведе місячним тренувальним збором в Туреччині
- Сьогодні, 16:34
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В «народної команди» запланований один великий, місячний збір, який буде розбитий на два підготовчі етапи
Відразу після матчу 19-го туру Прем'єр-ліги з «Карпатами», який відбудеться 9 грудня, «Верес» відправиться у відпустку.
«Канікули» триватимуть до 15 січня.
У цей день рівняни зберуться в Винниках, пройдуть медобстеження і 17-го числа вилетять на тренувальний збір до Туреччини.
У Туреччині команда проведе місяць.
В «народної команди» запланований один великий, місячний збір, який буде розбитий на два підготовчі етапи триденною паузою.
Повернення додому - 13 лютого, а вже 17-го (згідно з календарем) підопічних Юрія Вірта чекає поєдинок 20-го туру з «Ворсклою».
Джерело: Footboom