«Верес» зимову паузу в чемпіонаті проведе місячним тренувальним збором в Туреччині

В «народної команди» запланований один великий, місячний збір, який буде розбитий на два підготовчі етапи

Відразу після матчу 19-го туру Прем'єр-ліги з «Карпатами», який відбудеться 9 грудня, «Верес» відправиться у відпустку. «Канікули» триватимуть до 15 січня. У цей день рівняни зберуться в Винниках, пройдуть медобстеження і 17-го числа вилетять на тренувальний збір до Туреччини. У Туреччині команда проведе



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В «народної команди» запланований один великий, місячний збір, який буде розбитий на два підготовчі етапи

Відразу після матчу 19-го туру Прем'єр-ліги з «Карпатами», який відбудеться 9 грудня, «Верес» відправиться у відпустку.

«Канікули» триватимуть до 15 січня.

У цей день рівняни зберуться в Винниках, пройдуть медобстеження і 17-го числа вилетять на тренувальний збір до Туреччини.

У Туреччині команда проведе місяць.

В «народної команди» запланований один великий, місячний збір, який буде розбитий на два підготовчі етапи триденною паузою.

Повернення додому - 13 лютого, а вже 17-го (згідно з календарем) підопічних Юрія Вірта чекає поєдинок 20-го туру з «Ворсклою».

Джерело: Footboom