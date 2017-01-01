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    Вернидуб: У нас є багато проблем за контрактами

    Зокрема, у донецький «Шахтар» повертається Дмитро Гречишкін
    Луганська «Зоря» має проблеми з контрактами у деяких футболістів. Про це повідомив головний тренер клубу Юрій Вернидуб. «У нас є багато проблем за контрактами. Я постараюся поговорити з кожним футболістом і переконати, що нам потрібно об'єднатися. Гречишкін повертається в «Шахтар». Ми хотіли орендувати його до літа,
    • Сьогодні, 10:37
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    Юрій Вернидуб
    Юрій Вернидуб

    Зокрема, у донецький «Шахтар» повертається Дмитро Гречишкін

    Луганська «Зоря» має проблеми з контрактами у деяких футболістів.

    Про це повідомив головний тренер клубу Юрій Вернидуб.

    «У нас є багато проблем за контрактами. Я постараюся поговорити з кожним футболістом і переконати, що нам потрібно об'єднатися. Гречишкін повертається в «Шахтар». Ми хотіли орендувати його до літа, але донецький клуб відпустив його лише до зими. Тобто по ньому можуть бути проблеми», - розповів тренер.

    «Що стосується Опанасенка і Сухоцького, то я розмовляю з ними і роблю все, щоб вони мене почули. Я вважаю, що «Зоря» - це їх на даний момент команда. Мені б дуже хотілося, щоб вони мене почули і підписали контракти хоча б ще на рік і довели справу до кінця. Упевнений, потім вони знайдуть собі хороші, багаті клуби і досить зароблять грошей», - сказав Вернидуб.

    Джерело: ua.tribuna.com

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