  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Віце-президент «Газпром-ліги»: Проблем з візитом московського «Спартака» в Україну не буде

    • Розсилка
    Власник клубу&nbsp;&laquo;Мотор&raquo; В'ячеслав Богуслаєв програв вибори весільноиму фотографу і тепер сконцентрувався на гандболі - Віце-президент «Газпром-ліги»: Проблем з візитом московського «Спартака» в Україну не буде
    Власник клубу «Мотор» В'ячеслав Богуслаєв програв вибори весільноиму фотографу і тепер сконцентрувався на гандболі
    Акцент

    Організатори гандбольного турніру не очікують проблем на матчах московського «Спартака» і запорізького «Мотора»

    Московський «Спартак» замінив в груповому раунді гандбольної SEHA-ліги угорську «Татабанью». Угорський клуб не порозумівся з керівництвом «SEHA-Газпром-ліги» з приводу умов участі команди в турнірі і був замінений російським клубом, який вперше візьме участь в цьому турнірі.

    Читайте також

    «Ми граємо в гандбол, займаємося його розвитком, жодних проблем з візитом українського клубу в Росію і «Спартака» на Україну не буде», - самовпевнено заявив віце-президент Ліги Боріс Сапожніков на прес-конференції у вівторок

    Підтримав його і генеральний директор Федерації гандболу РФ Лев Воронін.
    «Наразі є повна кооперація з Міжнародною та Європейською федераціями гандболу. Зараз всі змагання міжнародного рівня відбуваються у сприянні та при комунікації з Європейською лігою. Тут жодних питань не буде», - заявив він.

     Читайте також: Син легендарного українського воротаря: Хочу бути як тато, а в перспективі грати за «ПСЖ» чи «Барселону»
    Читайте також
    В'ячеслав Богуслаєв гандбол ГК «Мотор»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ