Віце-президент «Газпром-ліги»: Проблем з візитом московського «Спартака» в Україну не буде



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Власник клубу «Мотор» В'ячеслав Богуслаєв програв вибори весільноиму фотографу і тепер сконцентрувався на гандболі Акцент

Організатори гандбольного турніру не очікують проблем на матчах московського «Спартака» і запорізького «Мотора»

Московський «Спартак» замінив в груповому раунді гандбольної SEHA-ліги угорську «Татабанью». Угорський клуб не порозумівся з керівництвом «SEHA-Газпром-ліги» з приводу умов участі команди в турнірі і був замінений російським клубом, який вперше візьме участь в цьому турнірі.

«Ми граємо в гандбол, займаємося його розвитком, жодних проблем з візитом українського клубу в Росію і «Спартака» на Україну не буде», - самовпевнено заявив віце-президент Ліги Боріс Сапожніков на прес-конференції у вівторок

Підтримав його і генеральний директор Федерації гандболу РФ Лев Воронін.

«Наразі є повна кооперація з Міжнародною та Європейською федераціями гандболу. Зараз всі змагання міжнародного рівня відбуваються у сприянні та при комунікації з Європейською лігою. Тут жодних питань не буде», - заявив він.